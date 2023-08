A történész az 1938-as Szent István-emlékév érdekességeként kiemelte, hogy az egyszerre politikai, illetve egyházi esemény volt.

– A szervezése is két szálon zajlik. A katolikus egyház meghirdette a Szent István-emlékévet, és megszerezte ezzel egyidejűleg abban az évben a 34. Eucharisztikus Világkongresszus rendezési jogát. Kettős szent évként készültek tehát 1938-ra. Ezzel párhuzamosan a kormány is létrehozta a Szent István-emlékév országos bizottságát. Ez részben a Szent Jobb akkor induló országjárásába kapcsolódott be, de ugyanebben az évben, augusztus 15. és 20. között országszerte megemlékezéseket szerveztek az államalapítóról. Székesfehérváron ünnepi országgyűlést tartottak. Esztergomot is bekapcsolták a rendezvénysorozatba, hiszen az akkori történészek tudása szerint ott született Szent István. Felújították a középkori királyi palotát is. Több eseménysor kapcsolódott össze tehát az 1938-as Szent István-emlékévben – részletezte dr. Mészáros Balázs.

A történész rámutatott az akkor történtek nemzetközi összefüggéseire is.

– Egy évvel később, 1939-ben kitört a II. világháború. Azt nehéz utólag megmondani, hogy a háború előtt egy évvel mennyire lehetett megítélni, meddig mennek el az események. Az azonban akkorra nyilvánvalóvá vált, hogy tőlünk nyugatra, Németországban egy nagyon erős hatalom alakult ki, és terjeszkedett. Magyarországnak ebben az új nemzetközi helyzetben meg kellett találni a helyét. És ez a Szent István-emlékév egy kicsit azt is szolgálta politikai, de egyházi oldalról is, hogy a náci ideológiával szemben felmutassanak valamit. Egy nemzeti történetet, nemzeti identitást, ami esetleg képes arra, hogy az akkor Magyarországon egyébként már széles körben terjedő szélsőjobboldali ideológiáknak valami módon gátat vessen – foglalta össze dr. Mészáros Balázs.