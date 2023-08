Az M3-as autópályán az M30-as autópálya csomópontjánál aszfaltoznak. A főváros felé vezető oldalon, a 151-es és a 147-es km között a négyből három sávot is lezártak, jelenleg csak a legbelső sávon lehet közlekedni. Az M30-as autópályán a Miskolc felől érkezők is számítsanak sávzárásra. Az M3-as autópályához közeledve már csak egy sáv járható, de csomópontot nem zárták le. Torlódik a forgalom és a csütörtökön délutáni torlódás érinti az M30-as autópályáról érkezőket is - írja az utinform.hu.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)