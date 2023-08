Szent István ünnepe idén is színes programokkal várja a zene és a kultúra kedvelőit Hevesen – írja a Hevesi Hírportál. Egyedi produkciót is kínálnak a szervezők a városnapok programjai között. Tóth Gabi és a Guinness-rekorder Fricska Táncegyüttes ad élő közös koncertet. A népszerű énekesnő és a világhírű táncosok egy látványos műsort ígérnek augusztus 19-én este a tűzijáték előtt, amelyben a népi hangzás és a modern ritmusok találkoznak.

A Fricska Táncegyüttes nemcsak hazánkban, hanem külföldön is nagy sikereket ért el, többek között a Britain’s Got Talent című műsorban, a riói olimpián, a pekingi parlamentben és a brit királyi család előtt is felléptek már. A csapat tagjai a világ leggyorsabb néptáncosainak számítanak. 2014 szeptemberében váltak országszerte ismertté, amikor Guinness-rekordkísérletet hajtottak végre. Michael Flatley rekordjában 35-ször koppintott 1 másodperc alatt. A Fricskában a legmagasabb számot, a másodpercenkénti 41 érvényes leütést Moussa Ahmed teljesítette.

Tóth Gabi nem először dolgozik együtt a Fricska Táncegyüttes tagjaival, akikkel nemrégiben elkészítették a SzívbeEmelő című dalt, amelynek klipjében is közreműködtek. A koncert címe “Szeretni jöttem”, az énekesnő saját dalai mellett népdalokat és feldolgozásokat is előad majd, míg a táncosok lenyűgöző koreográfiákkal kápráztatják el a közönséget. Tóth Gabi és a Fricska Táncegyüttes közös koncertje augusztus 19-én, 20 órakor lesz.