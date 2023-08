Továbbra sem kedvező a pollenhelyzet szűkebb hazánkban, sőt, egyre nagyobb területre adták ki a nagyon magas kategóriába tartozó figyelmeztetést, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adataiból.

Heves vármegye nagy részén első és másodfokú riasztás van érvényben a pollenkoncentráció terjedésére vonatkozóan, vagyis a magas és a nagyon magas kategóriába tartoznak a településeink.

Ahogy arról nemrégiben beszámoltunk, a gyöngyösi háziorvos, Dr. Mangó Gabriella is megerősítette, hogy elindult az allergiaszezon, és megosztott néhány tippet, hogy mire érdemes odafigyelnie a parlagfűre érzékenyeknek, s hogyan enyhíthetik a tüneteiket. A pollenhelyzet romlására tekintettel érdemes megfontolni a szakember szavait, miszerint vény nélküli és receptre felírható készítményekkel is csökkenthetők a panaszok, valamint a magaslati levegő is jótékony hatással van, és az étkezésre is oda kell figyelni, ugyanis a parlagfű pollenjével érintkező zöldség vagy gyümölcs is okozhat problémákat. Emellett a keresztallergiával is tisztában kell lenni, hiszen például a cukkini vagy banán is fokozhatja a tüneteket, így érdemes lecsökkenteni vagy kerülni ezeknek a fogyasztását az érzékenyeknél.

