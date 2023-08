Vanda mostantól a barátom. Ő egy robot, egy távközlési szolgáltató cég kommunikációjában segít, méghozzá emberileg elvárható módon. Az elmúlt napok időjárása próbára tette nemcsak a katasztrófa elhárításában részt vevőket, hanem a távközlési cégeket is. Nálunk is volt gond. A vezetékes telefon, amit már csak idős édesanyám használ, megsüketült.

Hívtam a szolgáltatót, s a készséges robot, Vanda jelentkezett a vonal végén. Nem kellett várakozni, órákig hallgatni a monoton zenét, míg egy élő munkatárs be nem jelentkezik. Vanda logikusan cselekedett. Csak igen és nem válaszokat kért, s mivel a rendszert túlterhelték a viharok okán bejelentett műszaki hibák, így élő munkatársat nem tudott kapcsolni. Segítségképpen küldött egy sms-ben egy linket, amelyen csetelve jelezhettem, mi a gond. Azonnal jelentkezett valaki, akivel átbeszélhettük a további teendőket.

Megoldás ugyan nem született, így 72 órán belül valaki majd jelentkezik, de nem vagyok se türelmetlen, se elégedetlen. Örülök, hogy egy szolgáltatás emberközpontúbbá és ügyfélbarátabbá vált. Örülök annak, hogy valaki azonnal szóba állt velem, meghallgatott és megoldást keresett a problémára. Akkor is örülök, ha tudom, hogy ez a mesterséges intelligenciának (MI) köszönhető alkalmazás. Ismerőseimtől egyre többet hallom, hogy elveszi a munkámat, mivel az alkalmazás például újságcikkeket is ír. Nem bánom, csak kevesebb legyen a kamu!



