– Mindhárom területen születtek olyan eredmények, amelyek a világ figyelmét felkelthetik. Azt gondolom, elsősorban Krasznahorkay Attila fizikus, a Európai Akadémia tagja vezetésével a debreceni Atommagkutató Intézetben (ATOMKI) folytatott mérések megerősítése igazi világszenzációt hozott, Erre a témára a világ vezető magfizikusai még a "függöny mögül" is előbújtak érdeklődni. Híres professzorok, akik bár magára az eseményre nem regisztráltak, erre a szekcióra az internet segítségével mégis odafigyeltek. A hatalmas érdeklődés tárgya az X17, ami egy új részecske. A konferencia szenzációs újdonság az volt, hogy először jöttek ki a megrősítő mérések eredményei, igazolva a kísérleti mérések helyességét. Úgy tűnik, nem csak az ATOMKI-ben, de a világ más laboratóriumaiban, így Oroszországban, Vietnámban és az Egyesült Államokban is hasonlóan látják ezeknek az eredményeknek a jelentőségét. Az X17 részecske fő újdonsága az elméleti értelmezésében az, hogy lehetséges: ez az ismert keretek között új fejezet megnyitása a standard modell keretein belül. Az is lehetséges, hogy ez túlmutat az ismert kereteken, ennek a tisztázására további vizsgálatokra van szükség. Véleményem szerint már az is egy óriási dolog, hogy Magyarországon, Debrecenben sikerült olyan kísérletet végrehajtani, amit a világ el kezd követni – foglalta össze Csörgő Tamás.