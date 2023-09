Tavaly márciusra készült el Demjénben a via ferrata, amely 11 útvonalon, különböző nehézségi szintekkel biztosít kikapcsolódást az extrém sportok, a falmászás szerelmeseinek. A HírTv stábja most a helyszínen járt, ahol megtudták, egyre népszerűbbek a vasalt mászóösvények. A via ferrata kifejezés szó szerinti fordításban vasalt utat jelent. Olyan útvonal, melyet zömében meredek sziklafalakon alakítanak ki, amelyen előzetesen felszerelt fémkábelek, létrák, lépcsők, segítik az előrehaladást. A mozgásforma hazánkban is egyre népszerűbb, a Heves vármegyei Demjénben különböző nehézségű pályák közül lehet választani, a legmagasabb fal 34 méter.

Fodor Géza, a település polgármestere a televíziónak elmondta, a pályák nehézségét betűjelek jelölik. A legkönnyebbek az A jelűek, a legnehezebbek pedig F kategóriájúak. Utóbbiból csak néhány van az egész országban, ebből az egyik Demjénben. Egy olyan sportágról van szó, ahol a biztonság a legfontosabb tényező. Demjénben több olyan egykori kőfejtő is van egymáshoz közel, ahol további pályákat lehet kialakítani. Ha minden a tervek szerint halad hamarosan közel egy kilométernyi via ferrata lesz majd elérhető a településen.