Szavaiból kiderül, egy kis faluban, Nagyfügeden kezdte meg az általános iskolai tanulmányait, és kiváló tanárai voltak ott, akik példaképül is szolgáltak számára. Hetedik osztályban döntötte el, hogy tanár lesz, bár akkor még nem tudta, hogy melyik területet választja majd. Jó tanuló volt, a matematikát szerette legjobban. Édesapja jókat mesélt neki az egri közgazdasági szakközépiskoláról, így ott folytatta tanulmányait. Ott is jó tanárai voltak, megszerette a számvitelt, a közgazdaságtant és a statisztikát is, majd a budapesti közgazdasági egyetemre ment tanár szakra.

A Neumann tavaly ünnepelte megalakulásának 35. évfordulóját. Dr. Sipos Mihály mesélt a kezdetekről, és hogy hogyan alapította meg a lila iskolát.

– Ez egy nagyon érdekes történet. Elhatározták, hogy építenek egy iskolát, de hogy mi legyen a profilja, azt még senki nem tudta akkor. Nekem volt egy ötletem, hogy ha a közgazdasági szakközépiskolából kivinnék oda a számítástechnikai tagozatokat, és azt párosítanák egy gimnáziumi oktatással, akkor az nagy lehetőség lenne a számítástechnikai oktatás fejlődésében. Akkor nemet mondtak a felvetésre, majd később, 1986 végén értesítették az akkori főnökömet, hogy onnan elviszik az új iskolába a számítástechnikai ágazatokat. Ledöbbentem ezen, váratlanul ért. Majd úgy alakult, hogy engem is megkerestek, és végül 23 tanárral és 300 tanulóval elindult a Neumann – részletezte, s hozzátette, azóta már 100-nál több tanárjuk és 1100 diákjuk van.

Névadójuk Neumann János azt mondta, fejlődés ellen nincs orvosság, és ahogy dr. Sipos Mihály megjegyezte, nem is kerestek rá orvosságot, ennek eredménye pedig nem csak mennyiségben, hanem minőségben is megmutatkozik a lila iskola életében. Az ott tanulók pedig úgy gondolják, neumannosnak lenni egy életérzés.

– A neumannos életérzés mögött komoly munka is van. Célunk, hogy a hozzánk érkező tanulók tudatosan válasszanak életpályát, s közben pedig jól is érezzék magukat az iskolánkban. Nem szeretnénk, hogy azért jöjjenek be, mert kötelező, hanem mert szeretnek itt lenni, mert örülnek egymásnak, a tanároknak, és mert sikerélményük van nem csak a tanulásban, hanem a közösségi életben is. Ez meg is mutatkozik a mindennapokban – zárta gondolatait dr. Sipos Mihály.

Hallgassák meg podcast adásunkat, melytől további részletek derülnek ki a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégiummal kapcsolatban.