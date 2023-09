Külön versenyeztek az óvodák, oktatási intézmények és a szép előkertet gondozó társasházak valamint a családi házak és az erkélyek is, de a szép utcaképért is járt elismerés. A konyhakertek közt is külön mérettek meg például a zártkertek és a mini "ültetvények". Emellett több különdíj is gazdára talált a versengésben.

Az ünnepi eseményen Minczér Gábor mondott köszöntőt és adta át a díjakat. Eger alpolgármestere egyebek között arról beszélt, hogy a Virágos Egerért, szép környezetért országos jelentőségű, több évtizedes múltra visszanyúló verseny, a Legszebb konyhakertek pedig karcagi kezdeményezésként indult már 10 évvel ezelőtt, s Eger ehhez is szintén minden évben társult.

– Két fontos és kiemelt versenyről van szó, amihez egyre többen csatlakoznak. A Covid ugyan pici törést okozott mind a két verseny esetében, de úgy látjuk, hogy újraindul a kedv és egyre több versenyző próbál szerencsét – fogalmazott az alpolgármester.

A konyhakertek versennyel kapcsolatban Minczér Gábor azt is hangsúlyozta, hogy ez a program azért nagyon fontos, mert a város híres volt a 80-as években arról, hogy a külterületi konyhakerti művelés nagyon nagy elánnal folyt itt, s ez a 90-es években sajnos lehanyatlott. Viszont most már egyre jobban újjáéled ez a zártkerti típusú konyhakerti művelés.

– Azt a tudást, ami több száz év alatt felakkumulálódott itt a keltkultúra, a növénytermesztés terén azt nem szabad veszni hagyni. hanem át kell örökíteni a későbbi generációknak – mondta az alpolgármester.

Díjazotti lista - „Virágos Egerért, Szép Környezetért” verseny 2023

Polgármesteri Különdíj

Szedmák Judit – Kallómalom u. 42. Társasház

Kósáné Szabó Ildikó – Szépasszonyvölgy

Zsűri különdíj

Bene Andrea – Tetemvár u. 39

Farkas Gáborné -Hóvirág u. 6.

Fűrészné Nemes Márta – II. Rákóczi F. u. 41/C.

Joó Attila – Tárkányi u. 10.

Kósáné Szabó Ildikó – Egészségház u. 7.

Szalai Lászlóné – Kisvölgy u. 14.

Városgondozás Eger Kft. különdíja

Balog Katalin Mária – Sáncalja u. 19.

Dr. Barkóczy Róbert János és Dr. Szabó-Barkóczy Katalin - Kertész u. 166.

Kelemen József – Papkert u. 3.

Tari Sándor – Pázmány Péter u. 7.

Szőkéné Komenczi Anikó – Meder u. 2/2.

Boglárka Díj

Green Park Villa – Attila u. 15.

Oktatási és egyéb intézmény

III. Helyezett

Oxford International Nyelviskola Kft. – Bródy Sándor u. 1.

II. Helyezett

Civil Közösségek Háza – Kossuth Lajos u. 12.

I. Helyezett

- Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Heves Vármegye - Szalapart u. 84.

Óvoda kategória

III. Helyezett

ZFH Óvoda – Kistályai u. 2.

II. Helyezett

Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája – Kodály Z. u. 1.

I. Helyezett

Kertvárosi Óvoda – Ifjúság u. 4.

Szállodák, panziók esztétikai megjelenése, növénykiültetése kategória

III. Helyezett

Völgyapartman – Vámház u. 8.

II. Helyezett

Éden Panzió - Servita u. 56.

I. Helyezett

Hotel Magyarország Kft. – Legányi u. 12.

Margaréta Garden Designer Hotel Kft. – Vitkovics u. 2.

ELISMERŐ OKLEVÉL (VÍZDÍJ KEDVEZMÉNYESEK)

Bükk sétány u. 6. sz.

Kallómalom u. 58.sz.

Kallómalom u. 50-60. sz.

Malomárok u. 34. sz.

Olasz u. 25-35. sz.

Töviskes tér 10. sz.

II. Rákóczi Ferenc u. 19. sz.

Rövid u. 4 sz.

Rövid u. 6. sz.

Sugár I. u. 28/A sz. – Fentiek valamennyi társasház

TÁRSASHÁZ ELŐKERT KATEGÓRIA (+VÍZDÍJ)

III. Helyezett

II. Rákóczi Ferenc u. 38. sz. Társasház

II. Helyezett

Kallómalom u. 66. sz. Társasház

I. Helyezett

Zöldpanel Egyesület– Vallon u. 1-11.

CSALÁDI HÁZ ABLAK-ERKÉLY, ELŐKERT KATEGÓRIA

III. Helyezett

Hossó Rita - Nagy-Eged u. 73.

II. Helyezett

Együd Istvánné – Csalogány u. 6.

I. Helyezett

Kis Edina – Pirittyó u. 69.

CSALÁDI HÁZ KERT KATEGÓRIA

III. Helyezett

Hegyi Istvánné – Kassai u. 24.

II. Helyezett

Barzsó Edit – József A. u. 78.

I. Helyezett

Bernát Józsefné – Sertekapu u. 30.

ÉPÜLETABLAK, ERKÉLY KATEGÓRIA

III. Helyezett

Nagy Károlyné – II. Rákóczi F. u. 19. 1/6.

II. Helyezett

Malacsik Tivadarné – II. Rákóczi F. u. 17.Fszt. 2.

I. Helyezett

Mlinkóné Majoros Erika – Maklári u. 77/A.

EGYSÉGES UTCAKÉP KATEGÓRIA

Gergelyné Dér Piroska - Joó János u. 20.

Barta Csabáné – Joó János u. 26.

Horváth Istvánné - Joó János u. 27.

Tóth Anna - Joó János u.30.

Oskóné Bódi Klára - Joó János u. 32.

Székely Tamás - Joó János u. 36.

Dr. Bóka Imréné - Joó János u. 37.

Szűcsné Nagy Szilvia - Joó János u. 38.

Hegyi Jánosné - Joó János u. 40.

Zsólyomné Kormos Kornélia - Joó János u. 43.

Apostol Imréné - Joó János u. 44.

Úri Istvánné - Joó János u. 45.

Dr. Tihanyi Ágnes - Joó János u. 51.

Ipacs Tünde - Joó János út 57.

Bárány u. 34-38. sz.

Bárány u. 9/b.

ELISMERŐ OKLEVÉL

Dr. Balázs Sándorné – Menház u. 18.

Dudás Zoltánné – Kisasszony u. 39.

Farkasné Mjazovszky Mária -Malomárok u. 34. ¼.

Hegyi Istvánné – Menház u. 19.

Mata Márk – Malom u. 7. 2/8.

Pucsok Béláné – II. Rákóczi F. u. 38.

Kormos Miklósné – Zólyomi u. 15.

Stefán Béla – Almási Pál u. 29.

Geriotto Bt. – Széchenyi u. 11.

Zerényi Endre, Kertbarátkör Egyesület – Bartók Béla tér

Bartakovics B. u. 36. sz. Társasház

Kiskanda u. 3. sz. Társasház

Díjazotti lista „Legszebb Konyhakert” Verseny 2023

Különdíj

1., Mini kategória:

Farkas Gáborné – 3300 Eger, Hóvirág utca 6.

2., Normál kategória:

Barzsó Edit – József A. u. 78.

Bernát József – Sertekapu u. 30.

Kósa Tamás Miklós – Szépasszony-völgy 7737/2. hrsz.

3., Zártkerti zöldséges kategória:

Hegyi János – Joó J. u. 40.

4., Zártkerti gyümölcsös kategória:

Mengyánné Hajdu Róza – Sáncalja u. 49.

5., Zártkerti vegyes kategória:

Dr. Balázs Sándorné – Menház u. 18.

Joó Attila – Tárkányi u. 10.

6., Közösségi kategória:

Civil Közösségek Háza Közösségi Kert – Kossuth L. u. 12.

BALKON kategória

II. helyezett

Kósáné Szabó Ildikó - Egészségház u. 7.

I. helyezett

Farkasné Mjazovszky Mária – Malomárok u. 34. ¼.

1., Mini kategória

III. helyezett

Dudás Zoltán – Kisasszony u. 39.

II. helyezett

Székely Tamás- Joó J. u. 36.

I. helyezett

Dr. Barkóczy Róbert János és Dr. Szabó-Barkóczy Katalin – Kertész u. 166. 6.ép. 1a.

Margaréta Garden Designer Hotel Kft. – Kováts J. u. 11.

2., Normál kategória

III. helyezett

Balog Katalin Mária – Sáncalja u. 19.

II. helyezett

Kelemen József László – Papkert u. 3.

I. helyezett

Kovács Krisztina – József A. u. 59.

ZÁRTKERTI VEGYES kategória

III. helyezettek

Kovács István és Kovács Istvánné – Kis –Eged dűlő 0326/27 hrsz.

II. helyezettek

Hegyi István- Kassai u. 24.

Molnár Csaba – Vámház u. 8.

I. helyezettek

Fülöp József - Braun – völgy

KÖZÖSSÉGI Kategória

III. helyezett

Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája – Kodály Z. u. 1.

ZFH Óvoda – Kistályai u. 2.

II. helyezett

Egri Kertvárosi Óvoda Epreskert utcai Tagóvodája – Epreskert u. 3/A.

I. helyezett

Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Heves Vármegye –Szalapart u. 84.

Elismerő Oklevél