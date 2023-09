Igazi arany ősz köszöntött ránk. Nem lehet panaszunk. A természet ilyentájt a legszebb arcát mutatja, s évszakhoz illő feladatot is ad. Minden nap söprögethetjük a hulló faleveleket. A kertünk végében nagy kupacokban állnak az elszáradt, összetakarított lombok. Külön a gyümölcsfa, külön a diófa levele. A tévhittel ellentétben az utóbbi is komposztálható, csupán hosszabb a lebomlási ideje. Jó lenne, ha minél több ember szokna a gondolathoz, hogy az avarégetés nemcsak nagyon ciki, hanem igazi méreg a füstöt belélegzőknek. Értetlenül nézem falun a zörgő avarral teletömött, zöldhulladékos zsákokat is. Vajon mikor tanuljuk meg, hogy a zöldhulladék nem szemét?