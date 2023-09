II. Rákóczi Ferenc az 1703 és 1711 között zajló szabadságharc során háromszor is megfordult Ecséden, amint arra a helyi származású ny. középiskolai tanár, Tóth Vilmos is rámutatott az ünnepség alkalmával megtartott beszédében. Mindhárom esemény részletesen dokumentált, miként az is, hogy az akkoriban vármegyénk egyik legjelentősebb településének vitézségéért és segítőkészségéért a kuruc hadvezetés – jelesül Károlyi Sándor fővezér – adómentességért folyamodott az elöljárósághoz.