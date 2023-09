Már az is hatalmas újdonság volt számomra, hogyan lehet szivacsot termeszteni a kertben. Kipróbáltam, és sikerült saját luffatököket nevelnem, majd boldogan leszüreteltem a terméseket, és azóta is örömmel tölt el, hogy saját termesztésű szivacsot használhatok.

Most újabb nagy felfedezés ért. Egy ismerősöm közösségi oldalán láttam, hogy egérdinnyét szedett a kertjéből. Soha eddig nem hallottam még erről a növényről, így hát rákerestem az interneten. Azt írták, salátákba is jó, savanyítani is lehet, de önmagában is fogyasztható. Úgy éreztem, muszáj megkóstolnom, ezért rendeltem belőle egy jó adaggal.

Megérkezett az egérdinnyém, és többen nagy kíváncsisággal érdeklődtek, mi is ez, amikor meglátták nálam. Nos, aki nem tudná: ez egy mini dinnyére vagy egy fura egresre hasonlító, uborka ízű kis bogyó. Kicsit úgy hangzik, mint a citrom ízű banán, csak ez valóban létezik. Megkóstoltattam néhány emberrel, s bár elsőre bátortalanok és bizalmatlanok voltak, azért a legtöbbüknek ízlett.

El is döntöttem, hogy jövőre én is ültetek, és extraként a luffa után saját egérdinnyém is lesz. Majd jól elteszem savanyúságnak, és akkor már nem csak a savanyított cukkini lesz az egyetlen különlegesség a spejzpolcunkon.

Persze, a klasszikus paradicsom, a paprika nevelése is jó, de rengeteg izgalmat rejthet a kert. Csak nyitottnak kell lennünk az elsőre furcsának tűnő dolgokkal kapcsolatban, és máris új élményekkel leszünk gazdagabbak.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)