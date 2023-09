Az anyatejes világnap alkalmából rendezték meg az első, hasonló rendezvényüket – mondta el portálunk kérdésére Galyasné Dózsa Katalin egyesületi elnök. Már akkor és azóta is azt tapasztalják, hogy nagyon fontosak a tanácsadások, a szűrővizsgálatok, s hogy igény is van rá, ezért minden évben megrendezik az egészségnapukat, ami időközben egy családi nappá is bővült.

– Kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínálunk programokat. Minden évben van valamilyen mottója az egészségnapunknak, a mai alkalommal a szűrővizsgálatok fontosságára irányítottuk a figyelmet – fogalmazott a Kis Bocs elnöke.

Ennek a mottónak igazolásaként is szolgált a Mellrákinfó Egyesület Egy élét – két csoda és Ki a következő? című figyelemfelhívó fotókiállítása. Ehhez a témához fűződött Fodorné Vincze Anna klinikai szakpszichológus előadása is. A délutánba nyúló esemény számos szereplője, programrész szervezője között ott találhattuk a Heves Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi szakterületének segítő munkatársait, akik gyerekek és felnőttek számára egyaránt felvilágosító jellegű programokat kínáltak az "Okos tányértól" a dohányzás megelőzését segítő képkirakón át az alkoholos és részeg állapotot szimuláló szemüveg kipróbálásáig.

Módosné Vadon Éva endokrin szakápoló egy csepp vérből végzett vizsgálatot, a Vitályos méhészet a mézet, mint éltető erőt mutatta be. De nem tétlenkedett a járási egészségfejlesztési iroda sem, akik a vérnyomástól a boka- és karindex mérésig számos mérést elvégeztek azon résztvevőknél, akik ezt igényelték. A tanácsadó standokon lehetet kérdezni védőnőt, szülésznőt, pszichológust egyaránt, a gyerekek pedig egész nap önfeledten játszhattak a közelmúltban felavatott Játékközpontban.