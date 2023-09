A szeptember 5-én Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint hatályon kívül helyeztek több fejlesztésről szóló kormányrendeletet. Ezek között szerepel Hortobágyi Deportálások Emlékhelyéről, valamint a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló rendelet is.

A kormányzat először 2013 áprilisában hozott határozatot a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztéséről, majd több alkalommal is kiemelt ügyként kezeléséről szóló jogszabályt jelentetett meg ezzel kapcsolatban. Idén több lista is napvilágot látott a leállítandó, vagy elhalasztandó állami fejlesztésekről, ezeken kérdőjellel szerepelt a recski emlékpark is, mostanra pedig végleg eldőlt, hogy nem valósul meg egyelőre a beruházás, amelynek tervpályázata az elmúlt években lezajlott. A Budapest Fejlesztési Központ 2021-ben arról adott tájékoztatást, hogy 2024/2025-ben már látogatható lesz a komplexum.