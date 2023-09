Az elkészült tervek alapján az első feladat az alapozás volt. Tuza Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy a kőkútiakból szerveződött önkéntes brigád az alapozással kezdett. Miközben folyt a folyt a betonozás, már javában rotyogott a babgulyás is, amit a jól végzett munka örömével kanalazhattak be a segítők.

Az önkormányzat hétmillió forinttal támogatja a kezdeményezést. Amint az időjárás engedi, a munkálatok folytatódnak, s a tervek szerint az új létesítmény már idén decemberben méltó helyszíne lehet az adventi időszaknak, illetve a sokak által kedvelt Kőkúti élő Betlehemnek.