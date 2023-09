Kislégi Nagy László 1953-tól teljesített szolgálatot Sirokban a plébánián és rengeteget tett a községért. Munkássága előtt tisztelegve emlékszobát is avattak a volt parókia épületében, amely most turisztikiai központként szolgál. A legnehezebb időszakban is fenntartotta Sirokban a hitélet lángját és megőrizte, sőt gyarapította az egyházi vagyont. Nevéhez fűződik a siroki templom, felújítása, rendbetétele volt 1958-ban, új harang öntésének megszervezése, amelyet 1960-ban az érsek szentelt fel. Új parókiát, s kántorszolgálati lakást is építetett. 1984-ben a II. világháborúban elesett minden siroki áldozatnak emléktáblát állítatott. Aranymiséjét 1984-ben tartották 50 éves plébánosi szolgálatáért.

1991-ben, 80 éves korában, megromlott látása és egészségi állapota miatt, a nyíregyházi papi otthon lakója lett, 1998. szeptember 30-án bekövetkezett haláláig.