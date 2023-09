Az ülés a középiskolások beszámolójával kezdődött, aminek során a Bajza József Gimnázium, a Széchenyi István Római Katolikus Technikum és Gimnázium, valamint a Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói mutatták be a tavalyi tanévet. Ezt követően a testület egyebek mellett döntött a közétkeztetés digitalizálásáról – vagyis év végén elindítják az e-menzát, amellyel korszerűbb és egyszerűbb lesz az iskolai, óvodai étkeztetési folyamat – majd határoztak tizenkét gyermek életkezdési támogatásáról is.

A városvezetés egyhangúlag elfogadta négy önkormányzati cég féléves beszámolóját. Horváth Richárd polgármester ezzel kapcsolatban közölte: az idei év költségvetése a szigorú gazdálkodás elvét követi, és ezeknek az intézményeknek egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben is sikerült követni és betartani a közösen meghatározott célokat. Mint fogalmazott, azok az intézkedések, amelyeket meg kellett hozniuk, nem önkormányzati döntések, hanem külső hatások következményei, amikhez alkalmazkodniuk kellett. Úgy vélekedett, hogy sikerült betartaniuk a saját maguk által meghozott döntéseket, és ennek pozitív eredménye látszik a város gazdálkodásán, az intézményeik és a cégeik működésén is.

A képviselők szavaztak arról is, hogy szeptember elején elindult az e-roller rendszer Hatvanban, ami új alternatívát kínál a közlekedés során. Hamarosan tesztidőszak kezdődik, aminek során kiderülhet, miképpen üzemel a szolgáltatás. A tervek szerint Hatvanban 60-120 roller lesz elérhető, a városvezetés reményei szerint segítve azokat, akik a közlekedés környezetkímélőbb formáját szeretnék választani.

Az ülésen döntöttek arról is, hogy idén is lesz terményvásár, azaz most is mindössze 500 forintért vásárolhatnak majd burgonyát, almát és hagymát a lakosok. Az önkormányzat biztosítja a drágulás miatti pluszforrást is, így változatlan helyszíneken és feltételek mellett történik majd a burgonya, a hagyma és az alma átadása.

A képviselők határoztak arról is, hogy az autóbusz-pályaudvar és a vasútállomás közötti közterületet – avagy ahogy a helyiek ismerik: a platánsort – Pálhidy Mihály térnek nevezzék el, tisztelegve a néhai állomásfőnök-helyettes hősi helytállása előtt, amivel mintegy 1200 ember életét mentette meg az állomást ért bombatámadás során. Emellett az „Év Madárbarát települése” díj pályázata is szóba került, valamint szavaztak az Ady Endre Könyvtár igazgatói posztjáról is, amelyet – Kocsis István és Sinkovics Erika nyomdokaiba lépve – Varga Zsuzsa kapott meg.