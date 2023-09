– Rendkívüli tisztújító közgyűlést tartott az Eger Sikeréért Egyesület (ESE), ahol a tagság egyhangú szavazatával újabb három évre Forgó Jánost választották meg elnöknek, aki így immár a második ciklusban vezeti az egyesületet 2020-as megválasztása óta. Az elnökhelyettesi pozíciót Nagy Réka televíziós műsorvezető és modell, az ESE egyik alapító tagja tölti be a továbbiakban is – közölte portálunkkal Karsai-Nagy Zoltán, aki továbbra is ellátja az egyesület titkári feladatait.

– Az új elnökség tagja lett dr. Csetneki Attila jogász, önkormányzati képviselő, Deé András a Széchenyi Programiroda térségi igazgatóhelyettese, Harmati László üzletember, Honfi Gábor a Szuperinfó laphálózat vezetője, Juhász Ádám borász, önkormányzati képviselő, dr. Juhász Roland a Gondosóra Program ügyvezető igazgatója, Szécsi Zoltán az Egri Vízilabda Klub elnöke és Pintér István idegenforgalmi szakközgazdász – ismertette. Az egyesület új elnöksége bemutatkozójában megfogalmazta: Egert intenzívebb fejlődési pályára kell állítani, melyben jelentős szerepe van a civil szervezeteknek, köztük az Eger Sikeréért Egyesületnek.

– Az egyesület létrehozásakor az alapítók célja az volt, hogy a város rendkívüli adottságait nem csak használni, hanem gyarapítani, népszerűsíteni is szeretnék Magyarországon és a határon túl egyaránt. Ennek érdekében hívtak éltre egy innovatív, civil szellemi hátteret. Az ESE ezért mind az Egerben élők, mind a városunkat kedvelők számára nyitott szervezet. A tagságot a városért való tenni akarás és az Eger iránti elkötelezettség köti össze – ismertette Forgó János. Kiemelte, az ESE alapításához többek között olyan hírességek járultak hozzá, mint Kovács Katalin Kossuth-díjas előadóművész, Farkas Bertalan űrhajós, Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színművész vagy Szabó Attila, Kossuth-díjas zenész.