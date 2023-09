Szeptember 22., péntek

Eger:

A Mobilitás hetéhez kapcsolódik az európai autómentes nap, amit szeptember 22-én rendeznek meg. Célja, hogy a társadalom környezettudatosságát erősítse, valamint felhívja a lakosság és a városvezetés figyelmét a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra, a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására, a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire és a közösségi, a kerékpáros- és a gyalogosközlekedés fejlesztésének szükségességére. A programok a Dobó téren, az EKMK szervezésében délután két órától este hétig tartanak. Kettőtől Hege Show extrémsport-bemutató lesz, délután négytől a hivatalos megnyitó után Street Workout fegyencedzést láthatnak, majd a Flexy-Team bemutatója, s Pom Pom lányok produkciója következik. Fél hattól a Maklári Bosch Kötélugró Klub műsorszámát tekinthetik meg, este hattól pedig az Erika C Táncstúdió mutatkozik be.

A Bartakovics Béla Közösségi Házban 18 órától A Bódi Tesók előadását tekinthetik meg. Brutális őszinteséget, humort, motivációt és inspirációt ígérnek a közönségnek.

Gyöngyös: 17 órakor az Ars Sacra Fesztivál eseményeként városnéző séta indul a helyi zsidó temetőben Hősök és Mártírok elnevezéssel. A sírkert bejárása alatt Gyöngyös város polgárosodásáról tart helytörténeti előadást Weisz Péter, a Gyöngyösi Status Quo Ante Zsidó Hitközség, valamint a Barankovics István Izraelita Műhely Egyesület elnöke és Borbándi Erik helytörténész. A programot Gyöngyös Város Barátainak Köre szervezi.

Hatvan: Autómentes napot tartanak 14 órától, amikor a Kossuth térről kerékpáros felvonulás kezdődik Hatvan utcáin, 19 órától pedig a Zagyva-ligeti futópályán éjszakai futást szerveztek.

Felsőtárkány: 17 órától tartják a már hagyományos Zenekuckót a Faluházban. Egy pedagógus által vezetett mondókázó foglalkozás keretében találkozhatnak az érdeklődők, ahol a gyerekek sok mozgás kíséretében megismerkednek a mondókák, a dalok, a ritmus és a hangszerek csodálatos világával, mindezt édesanyjuk ölében és aktív közreműködésével. A mondókázó foglalkozás után lehetőség van együtt játszani, barátkozni, gyakorolni a többi gyermekkel való interakciót.

Forrás: programturizmus.hu

Szeptember 23., szombat

Eger:

9 órától a Dobó téren gyülekezhetnek, akik a Tekerj a szívedért! programban szeretnének részt venni. BikeSafe regisztrációra is lesz lehetőség, majd 10 órától indulás a Felsőtárkányi tóhoz. A részletes program az esemény Facebook-oldalán található.

Forrás: Egri Szív Egyesület/Facebook

16 óra 45 perckor érkeznek az oldtimer autók Egerbe. Mintegy száz veteránautó és különleges youngtimer indul útnak Domonyvölgyből, hogy az év utolsó, öregautós eseményén mutassák meg magukat az ország északi régiójában. Idén a Bükkön keresztül vezetnek az itinerjelek a végállomásra, mintegy 250 kilométer megtétele után a Chrono Classic mezőnye Egerbe, a Szmercsányi Lajos Érsekkertbe érkezik, ahol az autókat meg is tekinthetik az érdeklődők.

Forrás: Beküldött fotó

Heves: 10 órától a Bermuda Sportparkban tartják a 3. Hevesi Lurkó Sziget Fesztivált. 8 óra 30 perctől lehet regisztrálni a 10 órakor kezdődő Fut a Heves nevű futóversenyre, amelyen minden regisztrált versenyző ajándékot kap. Egyebek mellett légvárak, óriáscsúszda, lufihajtogatás, egészségsziget, karaoke party, kézműves foglalkozások, csillámtetoválás, arcfestés, homokkép készítés, kalandpark, népi játékok, érdekes kétkerekű járgányok, tombola, zsákbamacska várja az érdeklődőket, és megtekinthető Orsi interaktív zenés gyermekműsora.

Ecséd: 15 órától II. Rákóczi Ferenc emlékére avatnak szobrot a helyi civil szervezetek és a kuruc hagyományőrzők együttműködésével. A díszvendég dr. Latorcai Csaba területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár lesz.

Forrás: Beküldött fotó

Szihalom: 10 órától családi- és egészségnapot tartanak a Kis Bocs Játékközpontban. A köszöntők után fellépnek a Szihalmi Fúvósok, majd különféle programokkal várják az érdeklődőket: lesz egészségmegőrző torna és zumba, de a gyermekeknek is tartanak foglalkozásokat egyebek mellett a fogmosás szükségességéről, egészségre nevelő színezőkkel, egészséges ételekkel. A felnőttek számára szűrések és ismeretterjesztő foglalkozások is lesznek, részeg állapotot szimuláló szemüveget is kipróbálhatnak.

Forrás: Pont Önkéntes Kis Bocs / Facebook

Kisnána: 10 óra 15 perckor kezdődik az idei falunap. A Szolnoki FST BMX Team kerékpáros bemutatója után megnyílik a helyi gobelinhímzők kiállítása. Ezt a T-Dance Tánciskola műsora követi. Közben zajlik a főzőverseny, melynek zsűrizését az ebéd követi. A délutáni programokat a Mátragyöngye Népdalkör előadása nyitja, utána a Kőrössy Íjászai Egyesület tart bemutatót. A Váraszói Citerazenekar muzsikája után a Nánai Sólymos Vitézek produkciója kezdődik. Ezután Márió harmonikázik a közönségnek, majd Szikra László lép fel az Ugyanolyan mocsok vagy te is, mint a Gizi! című műsorával. A zenés napzárásról a Csízik-Koncsos Duó gondoskodik. A programok ingyenesek.

Szeptember 24., vasárnap

Eger: 10 óra 30 perckor kezdődik az Érsekkertben a Barokk Futóparádé utcai futóverseny. A verseny célja: Eger város gyönyörű barokk belvárosának bemutatása, az egészséges életmódra történő figyelemfelhívás, versenyzési lehetőség biztosítása a futás szerelmeseinek.

Útvonalak:

Csákó-kör: Érsekkert – Ady E. u. – Bajza J. u. – Patak part – Hadnagy utca - Érsekkert.

Minimaraton: Érsekkert – Ady E. u. – Bajza József u. – Patak part – Érsekkert (Táncsics sétány) – Eszperantó sétány - Kossuth L. utca - Tinódi tér - Egri Vár - Bástya utca - Cecey Éva utca - Partos utca - Egri csillagok utca - Bástya utca - Egri Vár - Tinódi tér - Dobó utca - Dobó tér - Jókai utca - Egészségház utca - Érsekkert (Táncsics sétány) – Érsekkert

Kismaraton: Minimaraton útvonala kétszer.

A versenyen bárki indulhat, aki a kiírásnak megfelelően a versenyre benevez.

Egész hétvégén

Gyöngyös: Fájdalmas Szűzanya Búcsúját tartják a Ferences templomban. Szombaton 18 órakor kezdődik az esemény ünnepi szentmisével, és vasárnap 18 órakor szintén szentmisével zárul.

Forrás: Beküldött fotó

Atkár: Szombaton és vasárnap 10 órától napnyugtáig repülős napot tartanak a Mátra Aero Club közreműködésével a Margit-kút Sportrepülőtéren. Lehetőség lesz sétarepülésre is.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)