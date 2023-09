A gyöngyösi Borpalota épületének felújítása miatt szeptember 15-étől lezárják a Kármán József utca egyirányú szakaszát, ahol a gépkocsiforgalom és parkolás is hosszabb időre megszűnik. A hírt a gyöngyösi városháza tette közzé. Mint közölték, szeptember 15-én kezdődik a Koháry István utcában álló, helyi védelem alatt álló Borpalota épületének teljeskörű felújítása. A munkálatok miatt várhatóan két éven át lesz érvényben az érintett utcában a forgalomkorlátozás. Az építkezéssel, vészhelyzettel, közműszolgáltatókkal, illetve a szemétszállítással kapcsolatos gépkocsiforgalom a felújítás alatt is zavartalan lesz, és a gyalogos forgalom is akadálytalanul biztosított marad.