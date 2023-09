A gyöngyösi képviselő-testület a múlt csütörtöki rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy a város központjában álló Borpalota leendő felújítását végző budapesti Modulimplex Kft-nek a kivitelezés miatti közterület-használati díjat legfeljebb 5 millió forint értékben elengedi, ha az igénybevétel nem haladja meg a 24 hónapot. Az átlagosnak tűnő hír jelentősége abban áll, hogy az emblematikus, de mára felettébb rossz állapotba került Borpalota felújítása adta az okot a határozatra.

Juhász Katalin, a Gyöngyös Városfejlesztési és Városüzemeltetési Igazgatóságának igazgatója előterjesztésében összefoglalta a képviselőknek, hogy a Koháry út 4. szám alatti Borpalota műemléki védelem alatt áll, mivel az épület két környékbeli védett épület – a volt ispotály és az Orczy-uradalom gazdasági épülete – műemléki környezetében helyezkedik el. A Borpalota épületét 1907-ben a Gyöngyös-Visonta Borértékesítő Szövetkezet építette eklektikus stílusban. Az épület alatt található pincészet ekkor 40 ezer hektoliter bor tárolására volt alkalmas, a város legnagyobb kapacitású borászata itt működött. Az épület a több mint százéves használat után jelentősen elhasználódott, a tető a homlokzat és a lábazatok olyan mértékben sérültek, hogy az épületről lehulló szerkezetek miatt fizikai védelmet kellett építeni a Koháry és a Kármán József utca felől.

– Az ingatlan tulajdonosa több év óta szervezi az épület teljeskörű felújítását és bővítését – folytatta Juhász Katalin. – Mára eljutottak odáig, hogy elkészültek a tervek, beszerezték az építési engedélyeket, és megfelelő forrás is rendelkezésre áll a beruházás végrehajtására, amit a Modulimplex Kft. két ütemben tervez megvalósítani. A főépület klasszicista homlokzatát teljes mértékben felújítják, a meglévővel azonos új tetőszerkezetet építenek födémcserékkel. A Kármán József utcában a jelenlegi földszintes részre egy emelet is épül. Ez utóbbi mintegy háromszáz négyzetméterrel növeli az ingatlan hasznos alapterületét. A kivitelezés magas szintű építészeti szervezési intézkedéseket igényel. Ennek legfőbb oka, hogy a borászatnak a tervezett 1,5-2 éves kivitelezési idő alatt is működnie kell. Az ingatlan belső udvarán jelenleg is épületnek nem minősülő borászati gépek és a technológiához szükséges műtárgyak foglalják el a helyet, tehát a belső udvar gyakorlatilag építési célra alig vehető igénybe. A kivitelezés során egy toronydarut is üzembe kell helyezni, ami az építési munkákat a külső és belső oldalról folyamatosan ki tudja szolgálni. Értelem szerint a daru a belső udvaron nem helyezhető el, tervek szerint azt a Kármán József utcában állítanák fel – részletezte Juhász Katalin.

Az igazgató asszony kitért arra is, hogy a környező közlekedési területek lezárása, illetve forgalmának korlátozása sem egyszerű feladat.

– A Koháry út ezen része korlátozott várakozási tilalom alá esik. A Kármán József utcában jelentős a gyalogosforgalom és viszonylag sok az itt parkoló személygépjármű. Nehezíti még a helyzetet, hogy a Berze Nagy János Gimnáziumnak és egyéb telkeknek is nyílnak ide a működéshez szükséges ki- és bejáratai. A Modulimpex Kft-vel történt többszöri tárgyalás után arra jutottunk, hogy a Koháry út felől a járdát és a járda előtti zöld sávot zárnák le, a jelenleg fizető parkolóként működő parkoló sáv továbbra is használatban maradna. A Kármán József utca a gimnázium két hátsó bejárata közötti szakaszon a toronydaru építése miatt a gépjárműforgalom elől el lenne zárva. A gyalogosok egy ideiglenes járdán továbbra is tudnának itt közlekedni. A kivitelezés várhatóan 24 hónapig tart, de nem lesz szükség ez idő alatt az összes környező közterület lezárására. A Koháry utcai járda és zöldsáv csak a homlokzat felújításának idejére lesz lezárva, várhatóan 10-12 hónapra. A kivitelezés a külső munkák tekintetében időjárásfüggő, ezért ettől pontosabban nem lehet meghatározni, hogy az állványzatra mennyi ideig lesz szükség. A toronydaru nagy valószínűséggel az építési időszak első kétharmadában fogja a Kármán József utcát elfoglalni – összegezte Juhász Katalin.

Az igazgató asszony azt is hozzátette, hogy a kivitelező vállalja, hogy a lezárt közterületek eredeti állapotban adják vissza. Ezen túlmenően a Koháry út felől a meglévő, nagyon leromlott állapotú akácfasort a városképbe jól illeszkedő, nem tájidegen fasorral cserélik le. Ezen kívül az ideiglenesen megépített járdát is úgy alakítják ki, hogy a későbbiekben – az adott esetben – a gyalogos forgalom számára véglegesként is igénybe vehető legyen.