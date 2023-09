Augusztus 26-án közel 800 emberrel sikerült megtöltenie a bő 40 éve elhagyatott strandot Petőfibányán a Deep Poolnak. A „mélyvíz csak úszóknak” szlogennel hirdetett, formabontó helyszínre tervezett techno-house bulin a feltörekvő tehetségek mellett neves dj is fellépett. Az ismert Daniel Weirdo is meglepődött rajta, mennyire nagyot álmodtak és milyen ügyesen meg is ugrották a feladatot a fiatalok.

– Megosztanék veletek egy sztorit pár tehetséges fiatal srácról, akikkel a @producer_school_hu idei táborában és persze előtte már sok-sok bulim első soraiban találkozhattam. Szóval a fiúkkal már a táborban is hihetetlenül pozitív élmény volt beszélgetni, mert félelmetes alázatot éreztem minden kérdésükben és megnyilvánulásukban, de megmondom őszintén, hogy amikor arról beszéltek, hogy majd szeretnének nyár végén elhívni egy buliba, amit ők szerveznek és ez egy régi szabadstrand területén megtalálható üres medencében kerül megrendezésre Petőfibányán, akkor azért magamban úgy voltam vele, hogy szép dolog ez, hogy álmodoznak a srácok meg szívesen el is megyek, de nem hiszem, hogy ott száz embernél több megfordul majd. Nos, a srácok azon kívül, hogy gyűjtést szerveztek a helyi mentőszolgálatnak és minden környéki újságba, fórumba vagy fb csoportba bekerültek, közel 1000 főt raktak a semmi közepén, egy erdős területen, egy víz nélküli medencébe. Amíg élek nem fogom elfelejteni ezt az estét és nagyon büszke vagyok arra, hogy még mindig vannak ifjú titánok, akik brutálisan egyedi zenei minőséget képviselve, kőkemény csapatmunkával élik meg az álmaikat – írta a dj.

A Deep Poolt helyi fiatalok álmodták meg. A mára erdővé sűrűsödött növényzettel szegélyezett, egykor forgalmas, mára elhagyatott mélyvizes-medencében tartott buli közel 50 ember közös munkája volt végül. Fellépett további 4 dj is: Simon Sky, Domonkos Kucsera, Norvis, Dubvibe.

– Már egy ideje megfogalmazódott többünkben, hogy kellene egy kis színt és szórakozást hozni a helyi fiatalok életébe, így elkezdtünk ötletelni, hogy hogyan is lehetne ezt megvalósítani és akár nem csak a helyi, hanem a környékbeli fiatalokat is bevonzani. Fontos volt, hogy ne csak egy bulit rendezzünk, hanem egy olyan eseményt, ami rendhagyó, és egyedülálló a színhelyét tekintve, olyan, amire az emberek felkapják a fejüket. Ezt szem előtt tartva illetve azt, hogy mindenképpen szabadtéri bulit szeretnénk, igazából hamar eljutottunk az évtizedek óta üresen és kihasználatlanul álló medencéhez. Gyerekként mi is csodálkozva néztünk, hogy itt, Petőfibányán van ilyen, sőt korábban még rendszeres programokat is rendeztek benne. Amint megvolt a tökéletes helyszín és összeállt a kép, hogy milyen irányba szeretnénk menni, milyen DJ-ket szeretnénk hívni, mindenki körbekérdezett ismerősi, baráti körökben, hogy mit gondolnak a koncepcióról és esetleg van-e kedvük és kapacitásuk segíteni. Voltak, akik a kétkezi munkájukkal járultak hozzá a megvalósuláshoz, de kaptunk segítséget grafikusoktól, fotósoktól, videósoktól és marketingesektől is. Sokat segített Kovács Szabina grafikus, Vokoun Dániel fotós, Radnai Nándi és Nagy Dávid videós illetve Nagy Niké marketinges is – mesélte portálunknak a Deep Pool csapata.

– Mindenki beletette, amihez ért és így állt össze az, amit lassan egy hónap elteltével is alig hiszünk el. Közel 800 ember jött el és bulizott velünk augusztus 26-án. Kortól, nemtől és zenei ízléstől függetlenül mindenki jól érezte magát. Mi most úgy érezzük, hogy nem szabad őket cserbenhagynunk, így eldöntöttük: mindenképp készülünk a jövő nyárra, akár két rendezvénnyel is – tudtuk meg a csapattól.

A csapatot a Petőfibányáért Egyesület is támogatta, de a rendezvényen volt lehetőség támogatói jegy megvásárlására is, amivel a Petőfibányai Mentőállomásért Alapítvány munkáját segíthették a vásárlók. Elmondták, nagyon örülnek neki, hogy ezeknek a jegyeknek is nagy sikere volt és így az alapítványnak is sikerült gyűjteniük. Az augusztusi esemény annyira jól sikerült, hogy idén még a helyi művelődési házba is terveznek, oda egy retro bulit álmodtak meg. Mivel a helyi és környékbeli fiatalok részéről is nagy volt az érdeklődés még ebben az évben lefixálják a jövő évi mélyvizes bulik időpontjait is.