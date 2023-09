Baloghné Erzsike és Martinkovicsné Ilonka harmadszor járt a a Séfek séfe konyhájában, ezúttal is népviseletben, de most a hájas tészta készítésének rejtelmeibe avatták be a versenyzőket.

A gyöngyöspatai asszonyok még 2019-ben szerepeltek először a Tv2 Séfek séfe műsorában. Akkor versenyzőként mutatkoztak be, s azonnal belopták magukat a zsűri és a nézők szívébe is.

Tavaly visszatértek a konyhába, ahol a versenyzők segítőiként mutatták meg, hogy kell gyúrni, nyújtani, tölteni és sütni a házi rétest. Népszerűségüket mutatja, hogy az idei évad pénteki adásában is feltűntek a népviseletbe öltözött asszonyok akiket kedves ismerősként üdvözöltek a műsorban, akik ezúttal a hájas tészta készítésének fortélyaiba avatták be a kíváncsi szemeket.