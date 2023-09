Bármennyire is sírós volt az ég, a kora délelőtti órában egyre többen gyülekeztek a város főterén, ahol két fa közé kifeszített transzparens hirdette: „Tekerj a szívedért!” Akik csatlakoztak az egészségvédő kampányhoz, azok a szív világnapja alkalmával pattantak nyeregbe, hogy együtt tegyék meg az Eger és Felsőtárkány közötti távot.

Szántó László Pétervásáráról jött el erre a túrúra, s mint elárulta, komoly oka volt arra, hogy annak idején csatlakozzon a mostani eseményt is szervező Egri Szív Egyesülethez.

- Különösebb előzmények nélkül történt, hogy 2000. március 15-én egy enyhébb lefolyású infarktust kaptam, 2016-ban viszont már egy pacemakert kellett beültetni a mellkasomba – mesélte a sorstársak jellegzetes pólóját viselő férfi, aki hosszú évek óta heti két alkalommal rendszeres résztvevője az egyesület által tartott gyógytornának. – Ez egyben jó kikapcsolódás, másrészt olyan egészséges mozgás, ami előnyösen befolyásolja a közérzetemet és az állapotomat.

Indulás előtt a túra résztvevői vérnyomás- és pulzusmérésen estek át

Fotó: / Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

Világnapi megemlékező beszédében egyebek között arról szólt dr. Abonyi János kardiológus főorvos, az immár huszonnyolc éve működő egyesület vezetője, hogy a rendszeres torna, a gyaloglás, illetve a mostanihoz hasonló kerékpártúra a rizikófaktor csökkentésével mindenkinek a tartalmas élet meghosszabbítását jelentheti.

- Magyarországon ugyanis minden második embert szív- és érrendszeri betegség sújtja, vagyis minden második ember azért hal meg, mert nincs rendben az érhálózata – osztotta meg az elrettentő adatot a főorvos. – Az ütőerekről és az artériákról van szó, ezek szállítják ugyanis az oxigént és a tápanyagokat a sejtekhez. Ha ezek tönkremennek, akkor érelmeszesedés alakul ki, elzáródik az ér, ezért az adott szerv nem kap vért.

Ebben az esetben – hangsúlyozta – elhalások következnek be. Ez az agyszövetnél is adódhat, s akkor következik be a stroke, ha pedig a szívizmot tápláló erek záródnak el, akkor szívinfarktus alakul ki. Ezek megelőzése két lépcsőben zajlik.

– Az első esetben az a cél, hogy ki se alakuljon a betegség. Ezért idejekorán ki kell zárni a magas vérnyomást, a cukorbetegséget, a magas koleszterinszintet, s rá kell bírni az embereket, hogy ne dohányozzanak. Akkor nagy valószínűséggel nem vagy csak sokkal később alakul ki az érelmeszesedés, illetve az abból adódó betegség. Ha viszont már adott a meszesedés miatti szervkárosulás, és kisebb stroke vagy infarktus következik be, abban az esetben a másodlagos prevenció eszközeit, mint rehabilitációs folyamatot kell igénybe venni.

Az egyesület tagjai a győzelem jelét mutatják, most azonban nem ez, hanem a részvétel volt a fontos

Fotó: / Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

– Először is meg kell értetni a beteggel, hogy mi miatt ment tönkre az érhálózata, majd csökkenteni kell a rizikófaktorokat: az esetleges dohányzás elhagyása mellett le kell szorítani a magas vérnyomást, a vércukrot, a koleszterinszintet a normális esetek felére, s el kell kezdeni a rendszeres fizikai tréninget.

Mint a szív egyesület vezetője kiemelte, az utóbbi egy 3-6 hónapig a kórházhoz kötött rehabilitációs program, ami gyógytornász közreműködésével zajlik. Ez fél év után öntevékeny formában, lehetőleg a szívegyesületben folytatódhat ugyancsak orvos és gyógytornász segítségével,

- A lényeg, hogy a mozgásnak rendszeresnek kell lennie. Ez egyedül is végezhető, de a közös torna eredményesebb, mert a sorstársak jelenléte buzdítóan hat – tanácsolta dr. Abonyi János.

Együtt tekertek a szívükért

A szív világnapja alkalmából az esős, borongós idő ellenére hetvennyolc egyesületi tag és más, egészséges mozgásra vágyó kerekező nevezett be a huszonhat kilométeres túrára. A táv felénél, a felsőtárkányi tó partján a Pöttyös büfé limonádéval fogadta az érkezőket, akik hasznosan töltötték el az idejüket, ugyanis a rövid pihenés mellett vérnyomás- és pulzusmérésen vehettek részt. Az Egerbe való visszaindulásuk előtt Szántósi Rafael, a település polgármestere kívánt jó egészséget a társaság tagjainak.