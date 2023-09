Több mint 4 millió forintot nyert járdafelújításra Ludas a Magyar Falu Programban, adta hírül Vargáné Csengeri Mónika polgármester.

– A nehezebb gazdasági helyzetben, a szűkösebb források idején is sikerült pályázatot nyernünk. Ebből a pénzből az egyik legbalesetveszélyesebb, legforgalmasabb rész, a Fő út 39-95. számok közötti, több, mint fél kilométeres járdaszakasz válhat biztonságosabbá. Ez a szakasz jelenleg egy 80 centiméter széles betonjárda, egy réteg aszfaltburkolattal. Meglehetősen leromlott állapotban van: az évtizedek alatt a síkosság-mentesítés, az esőzések után a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítéséig megállt, az alapba szivárgó vizek megtették a hatásukat. Ideje megújítani ezt a járdát is, most a buszmegállótól az orvosi rendelőig tartó szakaszon. Köszönjük Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnek és magyar kormánynak az újabb támogatást. Lépésről lépésre haladunk, utcáról utcára, intézményről intézményre fejlesztjük tovább Ludast. Sok még a teendő, ezért a következő ciklusban sem lesz kevesebb dolgunk. Megyünk tovább – fogalmazott Vargáné Csengeri Mónika.