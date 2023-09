A programban két nyári egyetem is szerepel, az elsőt a napokban tartották az egri egyetemen. Harminchat hallgató regisztrált a színvonalas szakmai programra, amelyben elméleti előadások és igen komoly gyakorlati feladatok is szerepeltek. A résztvevőket több, multinacionális csoportba osztották, így a közös nyelv az angol mellett a szőlő és a bor volt. A hallgatók és az oktatók ellátogattak a Disznókő Szőlőbirtokra és a Szepsy Pincébe, a St. Andrea Szőlőbirtokra és természetesen jártak az egyetem kőlyuktetői szőlőültetvényén is.

– Fontos tapasztalat, hogy egy-egy ilyen esemény során megismerhetik más országok képzési struktúráját, kutatási irányait. A munka viszont nem áll meg, folyamatosan alakítják az Informatikai és Fejlesztési Intézet által fejlesztett keretrendszert használó e-learning tananyagot. Jövőre a spanyolországi Cadizban rendeznek az egrihez hasonló nyári egyetemet – mondta el dr. Zsófi Zsolt, az egri egyetem Szőlészeti és Borászati Intézetének igazgatója.