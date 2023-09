Minczér Gábor alpolgármester a sajtótájékoztatón kiemelte, Egerben egyébként is programdömping van, és ennek az egyik fénypontja a Civil Ünnep, melyet már 28. alkalommal rendeznek meg.

Minczér Gábor, Eger alpolgármestere

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– A civilek nagyon aktív és hasznos tagja a városunknak, hiánypótló az a munka, amit végeznek. A Civil Ünnepre is rengeteg programmal készülnek, minden korosztály megtalálhatja majd a számára kedvezőt ezek közül. Ehhez kapcsolódik a Mobilitási Hét is, mely nagyon fontos, hiszen nem csak egri probléma, hanem szinte világszintű, hogy jelentősen megnövekedett az autópark, és nagy kihívást jelent ennek elhelyezése – mondta az alpolgármester. Hozzátette, követni kell azokat a példákat, ahol a személyautó forgalom mérséklésére törekednek. Egerben is igyekeznek az alternatív közlekedést hangsúlyozni, s úgy gondolja, a kerékpárutak tekintetében jól áll a város, de törekedni kell az alternatív közlekedés népszerűsítésére. Fontos lenne, hogy az emberek hagyják otthon autóikat, keljenek fel néhány perccel korábban, és akár kerékpárral vagy rollerrel menjenek be a munkahelyeikre.

Domboróczki Tamásné, az Eger Civil Ünnep programfelelőse összefoglalta, 65 szervezet mutatkozik be az ünnepen, 27 színpadi produkció lesz látható és 17 sátrat állítanak fel, valamint öt kiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők.

Domboróczki Tamásné, az Eger Civil Ünnepének programfelelőse (balról a harmadik)

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A rendezvény szombaton 9 órakor kezdődik a Dobó téren, az Egri Majorette Egyesület műsorával, majd zenés felvonulással érkezünk meg a Civil Közösségek Házába, ahol megnyitjuk az ünnepet és az Európai Mobilitási Hetet is. A színpadokon egyebek között zenés, táncos produkciók, sportbemutatók várják a résztvevőket. Egészségügyi állapotfelméréssel, kreatív foglalkozásokkal, továbbá kvízjátékokkal is készülünk – részletezte a programfelelős.

A sajtótájékoztatón ismertették a Mobilitási Hét programját is, melynek részeként szeptember 16-án szombaton Felsőtárkányba csábítják az embereket kerékpáros túrára, és városismereti sétát is szerveznek, hogy arra ösztönözzék a lakosságot, hogy autó nélkül közlekedjenek Egerben. Vasárnap a Civil Közösségek Házában a Babszem Jankó Gyermekszínház előadását nézhetik meg a gyerekek és kreatív foglakozáson is részt vehetnek, ahol újrahasznosított agyagokkal ismerkedhetnek meg. Hétfőn is a Civil Közösségek házában tartanak programokat, például rajzversenyt hirdetnek az óvodásoknak.

A lajosvárosi bringaparkban kedden ügyességi bemutatók, vetélkedők és egészségügyi szűrések is lesznek, valamint szintén kedden bringás reggeli is lesz, reggel 7-től a kerékpárút Olasz úti kereszteződésében.

Szerdán a Nemzedékek terén mozgásos játékokat tartanak, valamint véradást is szerveznek a Civil Közösségek Házában.

A Tittel Pál utcai KRESZ Parknál szeptember 21-én, csütörtökön útlezárás lesz a Mobilitási Héthez kapcsolódóan, és itt a Biztonság Hetének programjai is bekapcsolódnak. Vetélkedőkkel és ügyességi versenyekkel várják a gyerekeket.

Pénteken zárul a Mobilitási Hét, a Dobó téren délután egyebek között exatlon pályát próbálhatnak ki az érdeklődők, de lesznek sportbemutatók és mozgással kapcsolatos játékos feladatok is.