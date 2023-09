A rendelőben a múlt héten rekordot döntöttek a köhögős betegek. A betegek 15 százaléka jött torokfájással, lázzal, vagy hőemelkedéssel, voltak olyanok is akik két hete elhúzódó száraz vagy produktív köhögéssel, rekedtséggel jelentkeztek a rendelésen – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán dr. Mangó Gabriella.

A gyöngyösi háziorvos úgy fogalmazott, közöttük elvétve volt íz és szagvesztés a panaszosak között. Ez utóbbi betegeknek negatív orr-garat covid gyors tesztjük vagy patikai vértesztjük volt. A csak élesen szúró torokfájósaknak voltak pozitív gyorstesztjeik. Megemelkedett a "szúr a hólyagom, ha pisilek" esetek száma is, és jó pár hányásos-hasmenéses paciens is jelentkezett. Volt tüszős mandulagyulladásos betegünk is. Tehát a vírusoktól a baktériumokig teljes választék áll mindannyiunk rendelkezésére.

– Az akut betegek túlnyomó többsége maszk nélkül jött. És ott ült a vérnyomás-, cukorbetegek, gyógyszerre, táppénzespapírra, vagy terhességi laborokra váró egészségesek között. És szegény köhögött. Kézbe, papírzsepibe, vagy csak úgy, face to face – írta bejegyzésében dr. Mangó Gabriella.

A szakember hozzátette, van aki enyhe, van aki súlyosabb tünetekkel vészeli át ezeket az akutbetegségeket.

– Fertőtlenítsük többször a kezünket, használjon a panaszos maszkot és pár napig pihenjen otthon. A terápia legtöbbször tüneti, gőzölés, köptető, allergiaellenes szerek, hasmenés elleni szerek, bélflórajavítás és oxigénszint mérés. Nem kell rögtön antibiotikum. Ne rendeljen a beteg magának. Bízza magát szakemberre, de vigyázzon embertársaira is – fogalmazott.

