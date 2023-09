Szombaton immár 21. alkalommal adták át Gyöngyösön a Heves vármegyei központtal működő Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület Országos Szervezete által 2002-ben alapított Szebb Jövőért-díjakat. Az évente megrendezett díjátadó ünnepség mára hagyománnyá vált. Az eseményen sok más meghívott mellett megjelent Latorczai Csaba területfejlesztési miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár, Horváth László országgyűlési képviselő, Hiesz György, Gyöngyös polgármestere, a környező települések polgármesterei, önkormányzati képviselők, gazdasági cégek, civil szervezetek, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház vezetői, dolgozói.

Megnyitó beszédében Lakatos Zsolt, az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület elnöke arról beszélt, hogy az évente odaítélt elismerés rangja, méltósága és értéke abban rejlik, hogy az egyszerű emberek köszönik így meg mindazon közéleti személyek tevékenységét, akik kimagasló munkát végeztek a gazdaság, az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a művészet terén a toleráns társadalom megteremtéséért, az eltérő kultúrák, a roma közösség elfogadtatásáért és a magyar társadalom egységesítéséért.

– A 2002-ben megalapított díj fő mottója napjainkig fontos: ismert emberek beszéljenek a békéről, mert ők jelentős befolyással lehetnek a ömegekre, a közvéleményre. Ezáltal inspirálhatnak másokat is, és a tetteik másokat is cselekvésre ösztönözhetnek. A békétlenségre, a rasszizmusra nem lehet gazdaságot, jólétet építeni. Társadalmunkban a 10 évvel ezelőtti helyzethez, a szélsőséges pártok, szervezetek grasszálásához, a cigány etnikummal és a zsidó kisebbséggel szembeni rasszista megnyilvánulásokhoz képest sokat változott a helyzet. A magyar társadalom nagy többségében a szeretet és a béke iránti vágy tapasztalható. A többség ugyanis tudja, hogy a bűn nem nemzetiségre, etnikumra vagy bőrszínre van kódolva, hanem egyénre. Nincs olyan nemzet, ahol ne lennének jó és rossz emberek. A mindennapok során kézzelfoghatóan jelen van még az az óriási társadalmi szétszakadás, mely áthidalására vagyunk ezen díjjal is hivatottak felelősséget vállalni. Megmutatni, hogy igenis vannak olyan személyek, csoportok, akik az eluralkodott általánositások ellenére segítő kezet nyújtanak, akik kiállnak és megmutatják az elhivatottságukat, toleranciájukat eme fontos ügy mellett. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy évről-évre megrendezésre kerüljön a nemes céllal létrejött díjátadó ünnepség, hogy méltó keretek között adjuk meg tiszteletünket az arra érdemeseknek. Bízunk benne, hogy elkötelezett kitartásunk, díjazottjaink további eredményes munkája hosszú távon eredményt hoz, és a társadalmunk egységesítését célzó, szívügyünkként kezelt közös tetteink célt érnek – emelte ki Lakatos Zsolt.

Ezután Latorcai Csaba osztotta meg ünnepi gondolatait a megjelentekkel.

– Az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület olyan missziós tevékenységet folytat megalakulása óta, amely széles társadalmi ismertséget, és elismertséget eredményezett. Az egyesület elhivatott abban, hogy minden egyes embertársunk jobb életkörülmények között, egyenklő esélyekkel, tehetségét kibontakoztatva lehessen a szűkebb és tágabb környezetének megbecsült és hasznos szereplője. Az egyesület kiváló munkát végez a roma felzárkózás terén. Oktatási-, egészségügyi-, kulturális-, sport-, valamint szociális programokon vehettek részt roma fiatalok és idősebbek egyaránt. Tanoda, táborok, hagyományőrző események, jótékonysági akciók támogatják a roma gyerekek, családok, közösségek életét, a tehetségek kibontakoztatását. Magyarország kormánya számára stratégiai fontosságú a roma társadalom élethelyzetének a javítása, polgárosodása. Az elmúlt, mintegy másfél évtizedben a kormány sokat tett azért, hogy a magyar nemzet erős, büszke és egységes legyen. Meghatározó döntések születtek a mélyszegénységben élők felemelése, a romák felzárkózása érdekében. Nemet mondva a rasszizmusra azon dolgoztunk, és dolgozunk a jövőben is, hogy a magyarországi polgárosodás lehetősége mindenki számára elérhető cél legyen. Magyarország jövője és gyarapodása számos egyéb tényező mellett attól függ, hogy közösen milyen eredményeket tudunk elérni. Olyan időket élünk, amkor megsokszorozódik az összefogás, és az egymás iránti szolidaritás jelentősége. A lényeg, hogy közösen, kiemelt stratégiák alapján, lépjünk évről-évre közösen egyet előre – fogalmazott Latorczai Csaba.

Hiesz György a rasszizmus elleni eredményes küzdelem nélkülözhetetlen feltételeként kiemelte beszédében, hogy az egyén felelőssége a túllépés a közömbösségen és az előítéleteken, és hangsúlyozta, mennyire fontos a roma tehetségek alkotó erejének hasznosítása a társadalmunknak.

A Szebb Jövőért-díjat idén dr. Erőss Loránd főorvos, az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet főigazgatója, Csányi Sándor színművész, Fila József Tamás, az MVM Mátra Mélyépítő Kft. ügyvezető igazgatója, Majoros Ottó, az MVM Mátra Gép Kft. ügyvezető igazgatója, Nagy Ervin, az MVM Mátra Energia Zrt. Visonta Bánya főosztályvezetője, valamint Báder János Dzsoni, a Rajkor zenekar vezetője vehette át. A díjátadót nívós roma kulturális műsor foglalta keretbe. A hivatalos programot vacsorával egybekötött zenés, táncos est követte.