„A vendégszeretet felülmúlhatatlan példája ami Andrásné Cseh Csöpinek és Bandinak köszönhetünk. Hiányát már most is érezzük. Senki nem pótolja őket. Városi sétáink ott értek végett, finomat ettünk, ittunk és jó szót kaptunk. A hétköznap is ünnep volt náluk. A Senátor-ház maga a városunk volt. Hála és köszönet mindenért. Napjainkban lélektelennek érzem a teret, mert ti nem vagytok ott.”