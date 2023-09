A színek mindig is hangulatbefolyásoló eszközök voltak. Bárhová is nézünk, mindenhol ott vannak, és ha akarjuk, ha nem, hatással vannak ránk. Az, hogy mennyire színesek az épületek, teljesen megváltoztathatják egy város látképét. Sétálgatás közben jobban esik ránézni egy sárga, halvány rózsaszín, babakék vagy fűzöld házra, mint egy bármilyen árnyalatú szürke színűre.

A múlt hét során nyaralni voltunk, és minden este kimentünk sétálni a környékre. Persze nem csak este, napközben is fordultunk egyet-kettőt, de este nézelődtünk csak igazán, a város fényeiben. Kellemes idő volt, az emberek nevetése és beszélgetése megtöltötte élettel az utcákat, az esti kivilágítás pedig gyönyörű fényjátékot kölcsönzött a helynek.

Ahogy sétáltunk végig a macskaköves utakon, nem tudtuk nem észrevenni, hogy minden színes volt. Az épületek falai, az ablakok, de még a zsalugáterek is. A tenger kék színei mindenhonnan visszaköszöntek valamilyen formában. A sárga, piros, kék és zöld szinte összes árnyalatával találkoztunk a városban. És nemcsak a főtér környékén volt ilyen, hanem máshol is. Teljesen mindegy volt, hogy merre fordulunk, színek finom kavalkádja fogadott mindenhol. Nem volt semmi szürke, antracit vagy fémszínű. Minden tele volt élettel. A megmunkált fabútorok, a házias megjelenés, az éttermek letisztult, mégis színpompás berendezése minden estét mesebelivé tett. Egy tengerparti kisvárost máshogyan el sem lehet képzelni.

