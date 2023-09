– Játékos vetélkedőkön is részt vehettek a kicsik, és szőlőprés bemutatót is megnézhettek az egyik apukának, Kerenszki Attila borásznak köszönhetően. A rendezvényünk fényét zöldség-gyümölcs szobor kiállítás színesítette, melynek részeként a gyerekek és szüleik közös alkotásait is bemutattuk. A szüreti dínomdánom pedig a frissen préselt must és az óvodánk konyháján készített finom pogácsa elfogyasztásával folytatódott – foglalta össze Batki Krisztina, a tagintézmény igazgatója, s megjegyezte, a szüreti fesztiválon nem csak sok élménnyel gazdagodhattak az óvodások, hanem ismereteiket is bővíthették az egri borvidék néphagyományait illetően.