– A vízmű tájékoztatott minket arról, hogy kérhetünk részletfizetést, de az aktuális számlákkal együtt az is nagy összeg. Mindenki érti, hogy kell fizetni, tudjuk, hogy ez modernizáció és fejlődés, de túl nagy az összeg amit most megállapított a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az elmúlt évekre is visszamenőleg. Nem volt titok, hogy utólag fogunk fizetni, de nem tudtuk, hogy pontosan mikor, és akkoriban nem ekkora összegekről volt szó, így közel háromszor kisebb összeggel kalkuláltunk. A településen többeket sokkolt a várható összeg, így néhány hete aláírásgyűjtésbe is kezdtek a helyiek – mesélte a detki nő.

A szintén helyi Koczka Viktória koordinálta a detkiek aláírásgyűjtési kezdeményezését. Mint mondta, közel 200 ember írta alá a kéréseiket, melyet a vízműnek és a hivatalnak is eljuttattak.

– A fő probléma, hogy a díjat idén állapították meg, de visszamenőleg is ezt kell fizetni 2022. március 28-ig. A testvérem, Zsuzsanna nem itt él, de ő is megbotránkozott a helyzeten és segített az aláírásgyűjtésben. Sok nyugdíjas, kisgyermekes család kapott több százezer forintos számlát. Irreálisan magasnak tartjuk az árat, azt a vízvételezés után fizetjük, annyi köbméter szennyvizet fizetünk ki, amennyi víz bejön a házakba, de sokan locsolnak, autót mosnak, így az a vízmennyiség nem is távozik a csatornába. Azt szeretnénk, ha visszamenőleg nem ezzel az összeggel számolnának, hanem például a mindenkori legmagasabb csatorna díjjal kalkulálnának egy összeget. Egyébként azt sem értjük, ha a vízmű tudta, hogy 1,5 év is lehet a bekötés és a számlázás között, akkor miért nem közölte ezt velünk valaki konkrétan már a beruházás megvalósulásakor – fogalmazott. A kérdésre, hogy az önkormányzat felvette-e a kapcsolatot a vízművel azt mondta, úgy tudja igen. De arról nem tudnak, hogy milyen egyeztetés zajlott vagy zajlik.

Detk önkormányzatát is megkérdeztük a fentiekről. Stefanovszki Tamás polgármester elmondta, a Detk, Ludas, Nagyút településeket érintő szennyvízberuházás előkészítése 2016-ban indult.

– A megvalósítás KEHOP pályázat keretében történt. A projekttel Detk és Ludas települések szennyvíz-hálózata egy új szennyvíztisztító telepre csatlakozott, Nagyút egy már meglévő telepre csatlakozott. A tényleges kivitelezés 2019. júliusában kezdődött meg, a műszaki átadás-átvételi eljárás a szennyvíztelep hat hónapos próbaüzemét követően 2021. június 29-én zárult. A próbaüzem kezdetén (2020. november) a lakossági rákötések átvételét a Heves Megyei Vízmű Zrt. szakembere végezte, aki tájékoztatta a tulajdonosokat, hogy a próbaüzem időtartama alatt nem kell fizetni a lakosságnak, a szennyvízdíj a szennyvíztelep próbaüzemének lezárását követően terheli a tulajdonosokat, az ivóvízfogyasztás alapján. Tájékoztatták továbbá a fogyasztókat, hogy a kerti csaphoz beszereltetett hitelesített vízmérő alkalmazásával lehetőségük van a számított szennyvíz mennyiség csökkentésére. Mivel a szennyvízdíj megállapítása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hatásköre, így a díj várható nagyságáról sem mi, sem a Heves Megyei Vízmű nem tudott tájékoztatást adni a lakosság felé, azt tanácsoltuk, hogy mindenki tegye félre legalább az általa fizetett vízdíjnak megfelelő összeget. Ez az instrukció egyébként már a szennyvízberuházás kezdete előtt, 2019. tavaszán tartott lakossági fórumon is elhangzott, de úgy tűnik, hogy ez már feledésbe merült – emlékezett vissza a polgármester.

Azzal folytatta, hogy mivel a díjmegállapítás jelentősen elhúzódott, így már annak a MEKH általi megállapítását megelőzően egyeztettek a vízművel a lakossági terhek csökkentésének lehetőségéről.

– Azonban sajnos mivel egyedi szolgáltatási szerződésekről van szó, a közvetlen támogatás nem jöhetett szóba. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben leírtaknak megfelelően az önkormányzat véleményezte a szolgáltató díjmegállapító kérelmében foglaltakat, és azon költségelemek tekintetében amelyekre tényleges rálátása volt (személyzet, rakodógép használat), kifogást is emelt a költségszámítás tekintetében. A MEKH határozat kézhezvételét követően kértük a szolgáltatót, hogy biztosítson részletfizetési lehetőséget, aminek a Vízmű messzemenően eleget tett azzal, hogy akár 24 havi részletfizetést is biztosít a lakosság részére a visszamenőleg fizetendő díjakra – árulta el kérdésünkre Stefanovszki Tamás.

Mint kiemelte, az önkormányzat jelenleg is vizsgálja, hogy milyen anyagi segítséget tud nyújtani azok számára, akiknek még így is megterhelést jelent.

– A próbaüzemet követő 9 hónapra, azaz 2021. június 29. és 2022. március 28. között nincs szennyvízdíj fizetési kötelezettsége a fogyasztóknak. Meg kell, hogy említsem, erre nem érkezett panasz. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a rémhírként terjedő 250 ezer forintos szennyvízdíj havi 14-15 köbméteres vízfogyasztást feltételez, ami csaknem az átlagos fogyasztás duplája, figyelembe véve hogy átlagosan napi 70 liter vizet számítanak egy főre vetítve. Ennek fényében nem ártana a tisztelt lakosnak a saját vízfogyasztását némileg racionalizálni. Általánosságban elmondható hogy egyedül élők esetében a 16 hónapra visszamenőlegesen fizetendő összeg egyedül élők esetében 40-50 ezer forint, két fős háztartásoknál 80-100 ezer forint, gyermekes családoknál pedig 140-160 ezer forint a háztartás lélekszámától és a vízhasználati szokásoktól függően – ismertette a polgármester. Hozzátette, hogy az sem elhanyagolandó, hogy a fejlesztéssel nőttek a helyi ingatlanok árai, átlagosan egy millió forinttal.

A Heves Megyei Vízmű Zrt.-t is megkérdeztük a fentiekről.

– A felhasználók, akik rákötöttek a szennyvízcsatornára, a szolgáltatást igénybe vették, amelynek díja van, ezt kell megfizetni. A 2-3 éves üzemeltetési díj felét a Heves Megyei Vízmű Zrt. átvállalta. A szennyvízbekötés létesítésekor még nem rendelkeztünk jóváhagyott csatornadíjakkal, amely az üzemeltetéshez szükséges költségek fegyelembevételekor keletkezik és azt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állapít meg. A víziközmű-szolgáltatónak a díj megállapításához kapcsolódó kérelméhez jogszabályokban rögzítettek szerint díjkalkulációt és annak alátámasztására szolgáló dokumentumokat kell benyújtani. A jogszabály tételesen meghatározza, hogy milyen működési költségelemek, illetve ráfordítások vehetők figyelembe, továbbá az adatok forrásának megjelölésével és azok részletes indokolásával kell a díjkérelmet előkészíteni. A próbaüzem lezárása után 8-14 hónapra van szükség az összes dokumentum beszerzésére (szakhatósági engedélyek, hatósági hozzájárulás, vagyonértékelés, szerződések, jogi dokumentációk) – közölte a vízmű ügyfélszolgálata.

Közölték, a Heves Megyei Vízmű Zrt. lakossági felhasználóinak továbbra is a megszokott 2 havi ütemben számlázza a szolgáltatás díjait, viszont lehetőséget biztosítanak részletfizetési megállapodás megkötésére, amely alapján havi részletekben törleszthetnek.

– Tekintettel a megszokottól hosszabb elszámolási időszakra, az üzletszabályzatunk VII.2.1. pontjában szabályozottakhoz képest 12 hónapon túl is biztosítjuk a részletfizetés lehetőségét a 2023. augusztus hónapban kiállított számlák esetében. A felhasználóinknak lehetőségük van locsolási célú mérőhely kialakítását igényelni, melynek díja társaságunk hatályos árjegyzékében kerül meghatározásra. A locsolási mérőn mért vízmennyiség után az év bármely időszakában a két közüzemi díj közül csak a vízdíjat kell megfizetni. Társaságunk több mint 13 éve a 2009-2010 évi árszínvonalon szolgáltat. Új víziközmű beruházásról lévén szó a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állapította meg a szolgáltatási díjakat, ami a négyszeres energiaár-növekmény következtében nyilvánvalóan magasabb összeg lett, mint a 3-4 évvel ezelőtti. Az Energiahivatal által megállapított díj alkalmazás társaságunkra nézve kötelező, nem vagyunk jogosultak felülbírálni azt, illetve felhasználóink is kötelesek az igénybe vett szolgáltatás után megfizetni a számlákban megjelölt összeget. A vízmű sajnos nem tud változtatni az energiaárakon. Ezt a szektort sújtja leginkább a többszörösére megnőtt áramdíj. Miközben ennek a forrásnak csak egy részét tudja kitermelni a cég, addig a szolgáltatási feladatot minden nap el kell végezni – hangsúlyozta a vízmű.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)