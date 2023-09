A szeptemberi egri közgyűlési ülésre újabb telekeladásokról is javaslat született, a Joó János utcában összesen nagyjából 1700 négyzetméternyi telket adna el az önkormányzat több mint 50 millió forintért, illetve 4 üzlethelyiséget is eladnának a Kossuth és a Dobó utcákban, melyektől legalább 180 millió forint bevételt várnak.

A város új okoszebrája is témája lesz az ülésnek, ugyanis a Generali a Biztonságért Alapítvány idén is megrendezte online közönségszavazáson alapuló nyereményjátékát, melynek tétje egy, már meglévő gyalogos átkelőhely felokosítása. A szavazáson ugyan Eger határidőig nem nyert, de a Cifrakapu úti átkelőhely a következő napokban átvette a vezetést, így az alapítvány végül úgy döntött, hogy a nyertes városon kívül Eger is kaphat okoszebrát, mintegy 4,1 millió forint értékben, erről kell szavaznia a közgyűlésnek.