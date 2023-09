A Nagyrédei Gondozási Központban dolgozó kollégáimmal és klubtagjainkkal csütörtökön meglátogattuk a régi klubtagjainkat a csányi idősotthonban, adta hírül Siposné Fodor Judit, Nagyréde polgármestere.

– A látogatásnak köszönhetően klubtagjaink és mi is újra találkozhattunk Török Miklósné, Angyélka nénivel, Fodor Istvánné, Marika nénivel és Jeszenszki Benjáminné, Marika nénivel. Nagyszerű élmény volt! Voltak könnyek, emlékezések, és volt nótázás újra. Hiszen Angyélka néni mindig énekelt a klubban, és vele együtt gyakran dalra fakadtak a többiek is. Most újra együtt énekeltek. Oly rég óta először. Csoda volt látni, ahogy egymást köszöntötték, ahogy egymásnak örültek a régi barátnők. Szeretném megköszönni a csányi idősotthonnak a vendéglátást, a szeretetet, mellyel fogadtak bennünket. Bízom benne, hogy hamarosan újra meglátogatjuk őket – részletezte Siposné Fodor Judit.