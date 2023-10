Azonban a közleményből az is kiderült, hogy október 30-án hétfőn reggel üzemkezdettől a Mátyás király úton is elkezdődik az ivóvíz gerincvezeték cseréje, ahol szintén félpályás útlezárásra kell készülni a hét folyamán. A város felé vezető oldalon a forgalmat a belső sávba terelik, a jobb oldali külső sáv lesz lezárva. Az ivóvíz vezeték korszerűsítése mellett folytatódnak a szegélyezési munkálatok is, jövő héten már a Sas úton a Spar áruház és a vasúti átjáró közötti szakaszon kell fokozottan figyelni az arra közlekedőknek.