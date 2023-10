A Hír Tv készített riportot a parádsasvári üvegfúvó testvérpárról, Koppányról és Patrikról. Mint a műsorban elhangzott, a településen még 1767-ben kezdődött az üveggyártás, majd 2005-ben végleg bezárta kapuit a híres üveggyár. Patrik és Koppány az utolsó üvegfúvók közé tartoznak, nemcsak Parádsasváron, hanem az egész országban. A Parádsasvári Üvegmanufaktúrában dolgoznak.

Mint kiderült: a testvérek még diákéveik alatt ismerkedtek meg a nem mindennapi mesterséggel. Eleinte még a mesterek kezei alá dolgoztak, de az idő múlásával egyre több feladatot bíztak rájuk, ma már pedig nincs olyan tárgy, amit ne tudnának elkészíteni. A műsorban egyebek mellett be is mutatják a technikájukat lépésről lépésre, mint ahogy egyéb érdekességekre is fény derül.

A nagymúltú parádsasvári üveggyártásról nem először készül film. 1955-ben az akkor még létező üveggyárban forgatott a Filmhíradó.