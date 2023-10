Fodor László, aki rendszeresen készít videókat a Tisza-tóról ezúttal az őszi tó szépségeit örökítette meg kamerájával.

- Szeptember utolsó heteiben csónakba szálltunk és tettünk egy kört a Tisza-tavon. Nemcsak mi, hanem a madarak is élvezték a napsütést és a kellemes időt, így az út során jégmadárral, gémekkel, sirályokkal, hattyúkkal is találkoztunk, sőt még tündérrózsákat is láttunk.

Ősszel sem érdemes otthon maradni, ki kell még használni a melengető napsugarakat! - írja a videó alatti bejegyzésben Youtube-csatornáján.