Kájel Árpád, az Egri Kulturális és Művészeti Központ műszaki vezetőjének több szenvedélye is van: többek között a hegyek, a túrázás, a fotózás. A hegyekbe fiatalon szeretett bele a Tátra láttán, és azóta számos csúcsra feljutott. Túravezetőként is különleges helyeken jár: idén Ománt és Kirgizisztánt fedezte fel. Élményekről, barátságról, halál közeli helyzetről, kitartásról, családról beszélgettünk többek között pocastunkban, de felidéztük a több, mint 25 évvel ezelőtti nászútjukat is.

Hallgasd meg a teljes beszélgetést:

