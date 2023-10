Éles hangú pengeváltásra került sor a Facebookon Horváth László országgyűlési képviselő és Kévés Tamás, Gyöngyös alpolgármestere között. A vitát valószínűsíthetően a gyöngyösi Városom, szeretlek Egyesület csütörtöki rendezvényén elhangzottak, és az azt követően a világhálón megjelent bejegyzések válthatták ki. Az említett rendezvényen Forgács István romaügyi szakértővel Szókovács Péter, az egyesület elnöke és polgármesterjelöltje beszélgetett többek között a droghelyzetről és a társadalmi felzárkóztatásban rejlő lehetőségekről. Az eseményen mind Horváth László, mind Kévés Tamás részt vett.

Kévés Tamás pénteken a közösségi oldalán közzétett nyílt levelében egy 12 pontos javaslatot fogalmazott meg – ahogy írta – Horváth László(ék) irányába.

"Közbiztonság. Nyílt levélben közlöm 12 pontos javaslatom Horváth László(ék) irányába. Politikai kampánytéma kreálása, vádaskodás és másra mutogatás helyett nagy tisztelettel megkérem a 13 éve 2/3-dal kormányzó Fidesz politikusait, hogy dolgozzanak velünk Gyöngyös közbiztonságának javítása érdekében.

1. Módosítani kell a törvényeket. Különösen kemény törvényeket kell alkalmazni a pszichoaktív és dizájner drogok tekintetében, hiszen rengeteg problémát generálnak országszerte. Nem összetétel, hanem hatásmechanizmus alapján kell kezelni a drogokat. Biztosítani kell a normakövető emberek védelmét. A jelenlegi törvények betartatása sem igazán működik, aminek fő oka a létszámhiány.

2. A drogokkal kapcsolatos bűncselekményeket is bele kell venni a kiemelt rendőrségi (ún. SZTÉR) statisztikák listájába, amiben jelenleg csak a kábítószer-kereskedelem szerepel. Ezzel motiválni lehetne a rendőrséget az ügyek felderítésében.

3. Ha már motiváció! Rendezni kell a rendőreink bérét! Ha lesz normális fizetés, lesz rendőr is. Az egyik legfőbb probléma a frontvonalban dolgozó járőrök javadalmazása. A járőr alosztályok állományának feltöltöttsége alacsony, gyakori az akár 50%-os hiány is. A vezetők az arra alkalmasabbakból azonnal körzeti megbízottat csinálnak, hogy pályán tartsák őket, különben leszerelnek.

4. Több pénzt kell átcsoportosítani az ország költségvetéséből rendvédelmi célokra. Sok kevésbé fontos dolog van, amire rengeteg adóforintot költ a jelenlegi kormány, csak hogy megfeleljenek Orbán Viktor elvárásainak.

5. Engedni kell, hogy rendőreink keményebben felléphessenek a bűnözőkkel szemben. A magyarok nem akarnak több olyan videót látni, ahol egy bűnöző „büntetlenül” fenyegeti és sakkban tarja a rendőrt, rendőröket. Részben ez is szintén a rendőrhiányra vezethető vissza.

6. Biztosítani kell, hogy rendőreinknek ne kelljen attól félnie, hogy egy bűnözővel szembeni intézkedésük miatt még ők ütik meg a bokájukat.

7. Minden rendőrnek vagy legalábbis minden járőrautóban biztosítani kell elektromos sokkolót. Már létezik a jogszabályi keret a rendőrség által beszerzett Taser elektromos sokkolók használatára, ideje lenne rendszerbe helyezni.

8. A statisztikák rendszerét át kell dolgozni! Ne az legyen a cél, hogy minél kisebb szám legyen a bűncselekménytípusok mellett, és ezért a rendőr lebeszélje a sértettet a feljelentésről. Legyen az a rendőrkapitányság a statisztikák élén, amely minél több bűnesetet felderít. Ezzel megszűnne az ügyek elkenése és a statisztikák kozmetikázása.

9. A rendőrök kapjanak prémiumot akkor, ha minél több ügyet felderítenek. Ezt alaposan, szakmai alapon kellene kidolgozni.

10. Újra legyen megfelelő számú fogda az országban. Nonszensz, hogy a Gyöngyösön letartóztatott bűnözőket két rendőr szállítja Egerbe, mialatt csökken a rendőri jelenlét a városban.

11. Növeljék a járőrök számát, különösképp éjszaka, amikor a legtöbb vagyon elleni bűncselekmény történik, emellett csökkentsék rendőreink adminisztrációs terheit, hogy valóban tudjanak „szolgálni és védeni.” Ez is létszámkérdés.

12. Végül, de nem utolsó sorban. Állami támogatást kell biztosítani a városrendészetnek! Ne a város megnyirbált bevételeiből kelljen azt fenntartani, elvéve ezzel a pénzt más városfejlesztési lehetőségektől. Bővíteni kell a városrendészek jogkörét és kényszerítő eszközeinek fajtáit! Egy olyan, önök által kormányzott országban, ahol rendőröket késelnek meg, bűn lenne megvárni azt, míg például egy bűnöző fegyverrel támad a városrendészekre. A gumibot és a gázspray már kevés.

Ha a rendőrség el tudná látni a feladatát – nem tudja – nem lenne szükség ilyen számban közterület-felügyelőkre. Gyakorlatilag a rendőrség feladatát látják el sok esetben.

Várjuk a közös munkát. Gyöngyös önkormányzata az elvárhatónál jóval többet tesz a város közbiztonságáért, ezért nagyon örülök, hogy a kormánypárt is kiemelten kezeli a témát és segíteni akar Gyöngyösnek.

A képen látható szöveg forrása Magyarország Alkotmánya" – fogalmazott nyílt levelében Kévés Tamás.

Horváth László szombaton reagált Kévés Tamás nyílt levelére a közösségi oldalán.

"Csütörtök este volt egy rendezvényünk Gyöngyösön, ahol a súlyos droghelyzetről beszéltünk nyíltan, tapasztalatot cseréltünk, szakember véleményét kértük ki. Hasznos volt, szükséges is. Ez is kell. A rendezvényre beült Kévés Tamás, a Gyöngyöst 10 éve vezető baloldal jobbikos alpolgármestere, akinek egyébként képviselői körzete a Duránda is. Hellyel kínáltuk, ahogy illik. A rendezvényen többek között részt vett Nagy Sándor, Recsk polgármestere is. Szót is kért, megosztotta tapasztalatait, örömmel vettük. Tudják mi a lényeges különbség a két településvezető rendezvényt követő tetteiben? Nagy Sándor - ahogyan eddig is - nyakába vette a droggal leginkább érintett utcákat Recsken, és a rendőrséggel karöltve, együttműködve, személyesen és bátran beleállva folytatta megfeszített, de eredményes küzdelmét a helyi drogterjesztők ellen. Kévés Tamás, aki százfős hivatallal, milliárdos költségvetéssel, testületi többséggel, felszerelt városrendészettel, százmilliós, erre a célra elköltött pályázati forrással a háta mögött a rendezvény után leült a laptop elé, és írt nekem egy nyílt levelet a facebookon, hogy mi lenne az én feladatom vagy a kormányzat teendője az ügyben. Nos, pont erről is beszéltünk a rendezvényen, épp ez a különbség drogügyben az eredmény és az eredménytelenség között: a szemlélet, felelősségvállalás, a tettek" – fogalmazott Horváth László.