Kitolódott a harcsaszezon a Tisza-tavon, később kezdődik a tilalom - adta hírül a Pecaverzum.

Mint írják, fontos horgászrendi tiltások lépnek életbe november 15-től a Tisza-tavon, azonban a harcsa tilalmi idejének kezdete meghosszabbodott, ami azt jelenti, hogy idén tovább tart a harcsaszezon. A harcsa fajlagos tilalmi ideje május 2. és június 15. közötti időszak, azonban a Tisza-tavon ezt kiegészíti a halfaj őszi-téli védelme, amely a helyi horgászrend szerint november 15. és február 28. közötti időszak. A Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint idén viszont módosul a kezdődátum november 15-ről december 3-ra, ami azt jelenti, hogy kitolódik a harcsaszezon több mint két héttel.

A Pecaverzum Muliter Imrétől, a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft. halőri vezetőjétől megtudta, a módosítást a társaság kezdeményezte az illetékes halgazdálkodási hatóságnál, amely megadta az engedélyt. A Tisza-tó horgászrendjében ez a változtatás nem látszik, és nem is fog, ott a korábbi dátumok szerepelnek. Ennek oka, hogy a tilalom kezdetére vonatkozó módosítást egyszeri alkalommal hagyta jóvá a hatóság.

Később kezdődik a tilalom a Tisza-tavon

Forrás: pecaverzum.hu

Muliter Imre a hírportálnak elmondta, a horgászok jelzései és a tapasztalatok alapján – nevezetesen a vermelési időszak később indulása miatt – döntöttek a kérvény benyújtás mellett. Fontos megjegyezni, hogy a szonár használatára vonatkozó tiltás nem változott, az eszköz november 15. és február 28. között továbbra is tiltott a Tisza-tavon. És azzal is érdemes tisztában lenni, hogy nemcsak a harcsa megtartása a tiltott, hanem a vízből történő kiemelése is, tehát a horogszabadítást is ehhez kell igazítani. Szintén érdemes tudni arról, hogy január és december hónapokban a horgászat csak 7 órától 17 óráig, február hónapban 6 órától 18 óráig engedélyezett a Tisza-tavon.

Kiemelték, a Tisza-tó horgászrendje szerint november 15. és február 28. között – a vermelő halállományok védelme érdekében – bizonyos területeken a horgászat sem engedélyezett. Vermelő kíméleti terület a Dühös-lapos vízterülete, azaz a 33-as főút hídja (Eger-patak hídja), ettől a hídtól a rábolyi gátőrházig az Eger-patak medrének bal széle, a kereknád, a gémeskút és a Bocskoros híd által határolt terület. Ezen kívül a Tisza-folyón a 407-409 folyamkilométer közötti szakasz, a Katamarán kikötő belső kikötő bejárata (423 folyamkilométer, és a 434-435 folyamkilométer közötti szakasz). Ezeken a területeken november 15-től február 28-ig mindennemű horgászat és a tartózkodás tilos, csak az áthaladás engedélyezett.

Hozzátették, a Tiszavalki- és a Poroszlói-medencében november 15-től február 28-ig horgászni csak természetes csalival és egyágú horoggal engedélyezett. A pergetés, valamint az ólomba öntött, a két- és háromágú horog használata kizárólag az Óhalászi-Holt-Tiszán, a Füredi-Holt -Tiszán, a Nagy-Morotván, a Hordódi-Holt-Tiszán, az Örvényi-Morotván, a IX és VI-os számú öblítőcsatornán és a Szartos-árkon engedélyezett, írták.

