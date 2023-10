Az elmúlt hetekben nagy port kavart, hogy az Országos Kéktúra egy Eger melletti szakaszát másfél hónapra teljesen le akarta zárni egy helyi vadásztársaság. A tábla végül lekerült, részben a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) közbenjárásának köszönhetően, a helyzet azonban nem ilyen egyszerű – hívta fel honlapján a Magyar Természetjáró Szövetség.

Még augusztus végén helyezett ki egy táblát a helyi vadásztársaság az Országos Kéktúra (OKT) útvonalára a Sirok–Szarvaskő között vezető szakaszon, hogy október közepéig teljesen lezárták a területet vadászat miatt, de október 15-tól január végéig is csak öt órát engedélyeztek volna erdőlátogatásra 10 és délután 3 között. A nagy indulatokat kiváltó tábla híre a Magyar Természetjáró Szövetséghez (MTSZ) is eljutott, mi pedig – házon belüli egyeztetés után – felvettük a kapcsolatot az Agrárminisztériummal és a területileg illetékes Egererdő Zrt-vel. A táblát végül el kellett távolítania a helyi vadásztársaságnak, amelynek ugyan valóban van vadászati joga – és ezzel együtt korlátozási lehetősége is – az adott erdőterületekre, ám az ezen áthaladó szekérútra, és az itt vezető OKT-ra már nem – idézte fel az MTSZ az esetet melyről portálunk is beszámolt.