Varga Kamill ferences szerzetes, a Gyöngyösi Alsóvárosi Ferences Plébánia káplánja tartott redhagyó irodalomórát csütörtökön a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban. Előadásának címe Találkozásaim Petőfivel - mozaikkockák egy kapcsolatból volt. Az Országos Könyvtári Napok rendezvényeként, továbbá a Petőfi-bicentenárium alkalmából szervezett eseményre a Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium bő osztálynyi diákja volt hivatalos, de felnőtt irodalombarátok is helyet foglaltak a tanulók között.

Dr. Vinkler Bálint helytörténész bevezetőjéből megtudhattuk, hogy Varga Kamill nemcsak a Szentírást forgatja, de nagyon jól citerázik, klarinétozik, kiváló történelmi tanulmányok szerzője, sőt, könyvet is írt már. Varga Kamill előadása kezdetén előre bocsátotta, hogy ő nem irodalomtanár és nem történész, de amellett, hogy ferences rendi lelkipásztor, könyv-, valamint irattáros is.

A diákok nagy érdeklődéssel hallgatták Varga Kamill előadását

Fotó: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Tavaly részt vettem egy, a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémián meghirdetett újságíró képzésen, ahol az egyik fejezet az esszéírás volt. Írtam is egyet Az én Petőfim - mozaikkockák egy kapcsolatból címmel. Ezt beadtam az Anyanyelvápolók Szövetségéhez, ahol nagy örömemre ezüst fokozattal díjazták. Ennek az esszének néhány mozaikkockájából állt össze a mostani előadás. Petőfit gyakran olvastam már gyerekkorom óta. Az első nagy élményem az általános iskola 5. osztályában az volt, amikor a magyartanárunk felolvasta nekünk a János vitézt teljes egészében. Talán két-három hétig eltartott, és végig izgultuk. Kukorica Jánosnak éreztük magunkat, s vele együtt pásztorkodtunk, elkísértük az óriások meg a tündérek országán át a francia király udvaráig. A magunk akkori akadályait – a különböző tantárgyak leckéit – legyőzve úgy éreztük, mi is János vitézzé váltunk. Gyermekkoromat Jászberény külterületén töltöttem. Mivel arrafelé egy vakondtúrás a legnagyobb magaslat, azonosulni tudtam Petőfinek az Alföldről írt verseivel is. Így kezdődött az azóta is tartó kapcsolatom a költővel – mesélte Varga Kamill.