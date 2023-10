– Az idők folyamán kétnyelvűvé vált a község. Mindig is megfért egymás mellett a szlovák és a magyar lakosság, és ez ma is így van. A nemzeti kisebbségek megbecsülése a többségi társadalom közösségi állapotának, lelki egészségének, egyensúlyának mércéje is. Az emlékpark kopjafája mindnyájunkat emlékeztet a szlovák ősökre, a kultúrájukra. Az ősi kultúra megőrzése, a hagyományok ápolás különösen fontos, mert jövője csak annak a nemzetnek lehet, amely a gyökereiből építkezik. A nemzeti kisebbségek a saját hagyományaikkal gazdagítják a befogadó ország kultúráját, művészetét, tudományos életét. A hagyományok megőrzése erőfeszítéseket követel, ezt célozza a helyi nemzetiségi önkormányzat. Ennek jó eszköze a nemzetiségi nap évenkénti megtartása is – emelte ki Paulenka László.

Juhászné Koklács Éva, a Kisnánai Szent Imre Általános Iskola tagintézmény-vezetője arról beszélt, hogy a kopjafa 2016-os állításakor a szlovák kisebbségi önkormányzat nemes feladatot bízott az iskolára. Mint mondta, azt kérdék tőlük, hogy az intézmény diákjai évente legalább egy alkalommal a kopjafa mellett emlékezzenek meg a szlovákok és magyarok közös múltjáról, az iskolai rendezvényekkel pedig hangsúlyosan támogassák minden nemes törekvésükben azokat, akik szülőföldjükön kívánják megélni teljes szabadságukat, nemzeti identitásukat.

– A mai közös ünneplés is azt jelenti, hogy tudunk és akarunk egymásra figyelni, fontosnak tartjuk egymás megértését, az egyetértést. A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz, írta Vörösmarty Mihály. Ez az idézet számunkra is utat mutat, hiszen a múlt tisztelete csak annak megismerése után lehetséges. A helyi szlovákság történetének, szokásainak és hagyományainak megismerése, megismertetése és ápolása feladatunk, sőt, kötelességünk. Egy közösség erejét az mutatja meg, hogy annak ünnepeiben és gyásznapjaiban valóban közösen veszünk részt, és méltón emlékezünk meg elődeinkről, fogalmazzuk meg és fogadjuk érzelmeinkbe az egykori események mának szóló tanulságait – hangsúlyozta Juhászné Koklács Éva.

Az ünnepséget Belkovics Zoltán és Kerek László éneke, Magyar Gyula tárogatójátéka, a Mátragyöngye Hagyományőrző Népdalkör előadása és az

általános iskolások műsora színesítette. A koszorúzás során a szlovák nemzetiségi önkormányzat, a kisnánai önkormányzat, a Mátragyöngye Hagyományőrző Népdalkör, az általános iskola, az óvoda, valamint a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége koszorúzta meg nemcsak a kopjafát, de mindkét emlékművet is. Az ünnepséget a Nánai Sólymos Vitézek Egyesület kanócos puskájából leadott díszlövés zárta.

Délután a várban folytatódott tovább a nap. Fellépett a Vel'ká Bukovinka Tánccsoport, a Répáshutai Hagyományőrző Énekkar, a Margaréta Nótakör Kápolna, a Felsőtárkányi Asszonykórus, a Kisnánai Szent Imre Általános Iskola, a Mátragyöngye Hagyományőrző Népdalkör, a Nánai Sólymos Vitézek Egyesület, valamint Belkovics Zoltán Kerek László, Magyar Gyula és Hadzsi Dávid.