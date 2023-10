A Sulyomban nem hangzatos marketingfogás a „kutyabarátság”, hiszen a tulajdonosok két vizslával élik az életüket. Így az első perctől nyilvánvaló volt, hogy amire a saját kutyáiknak szüksége lehet, az jár a vendégeink kutyáinak is - áll a Azevkutyabarathelye.hu-n.

Mint írják, ma már talán minden étteremben természetes, hogy friss vízzel várják a kutyákat, és bevihetik őket a vendégek a vendégtérbe, a teraszokra.

Vajon lehet ettől több figyelemmel várni a kutyával érkező vendégeket? A Sulyom Tájétterembe - talán nem meglepő -, enni járnak a vendégek. S a kutyák - ha tehetnék - vajon nem kóstolnák meg az étterem fogásait?

– Mikk Szabolcs kollégánk mesélt először egy külföldi étteremről, ahol külön menüvel várták a kutyákat is. Először megmosolyogtuk az ötletet, de a gondolat hónapokon keresztül motoszkált a fejünkben... Aztán eldöntöttük, hogy mi is megcsináljuk, amit talán még idehaza csak nagyon kevesen, az étterem étlapjára felkerült egy kutya menü, ami felmérve a gazdák igényeit két fogásból állt. Az érzékeny kutyák számára vegetáriánus menüt kínál a Sulyom, míg a másik fogás a húsimádó kutyák számára készül. Szeretettel várunk minden kutyást Sarudon, a Tisza-tó talán legkutyabarátabb falujában - fogalmaztak a Azevkutyabarathelye.hu oldalon, ahol jelenleg is gyűjtik a szavazatokat.

Erre Facebook-bejegyzésükben is felhívták a figyelmet.

Nyáron több hazai híresség is megfordult a Sulyomban, erről korábban beszámoltunk portálunkon.