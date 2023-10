Többen összegyűltek a kérdéses területnél; volt, aki az önkormányzat vezetését okolta, mások a munkagép kezelőjén kérték számon a történteket, s akadtak olyanok is, akik feltették a kérdést: milyen összegből fizetik a munkálatokat?

Az előzményekhez tartozik, hogy a kiskerteket a lakótelepen élők önkormányzati területen művelik, de a szokásjogot szem előtt tartva a település vezetése úgy foglalt állást, miszerint bérleti díj ellenében egyelőre nem avatkozik közbe. A parcellák bérlőivel egyébként időnként elmérgesedik a viszony; például a közeli garázssor bővítésének tervezésekor is többen szóvá tették, hogy „területüket” is érintené az intézkedés.

Hétfőn felhívtuk Víg Zoltán polgármestert, aki közölte, csupán arról van szó, hogy szeretnék megtisztítani a gyomtól az út és a parcellák közötti sávot, ám a munkát végző vállalkozónak a tevékenység során „útban volt” a kerítés, ezért ideiglenesen eltávolította azt, de később azonban visszahelyezi. A helyszínen járva megtapasztaltuk, hogy több száz méteres szakaszról van szó.

Hétfőn délben az önkormányzat hivatalos felületén megjelent, hogy a kerítés elbontása nincs összefüggésben a parkolók építésével. (Utóbbi megtervezéséről egyébként legutóbbi ülésén döntött a képviselő-testület). Ez alkalommal közterület-rendezés zajlik, s utóbbit próbálják kihasználni egyesek hangulatkeltésre. A portál szerint a város jegyzője saját hatáskörben rendelte el, hogy a bérelt terület és az út közötti mintegy öt méteres sávot, amely az önkormányzat tulajdona, egy megbízott vállalkozó „takarítsa” ki, vagyis a „megfásult” gazt távolítsa el az arra alkalmas munkagépekkel. A gaz azonban már átszőtte a romos drótkerítéseket, így csak azok ideiglenes eltávolításával lehetett a megrendelt munkát elvégezni. A kivitelező vállalta, hogy másnap a drótkerítések visszakerülnek a helyükre. (Ottjártunkkor ennek nem láttuk a jelét. )

Még a munkálatok időtartama során a helyszínre érkezett az önkormányzat munkatársa, aki megnyugtatta a jelenlévő bérlőket. Utóbbiak tudomásul vették, hogy a város a saját területén intézkedik, majd egy kivétellel távoztak a helyszínről. Volt köztük olyan is, aki megnyugvással konstatálta, hogy végre eltűnik a gaz a bérelt telek elől – áll a hivatalos bejegyzésben.

Arra ugyanakkor nem tér ki a helyenként ironikus hangvételű közlemény, hogy milyen döntés alapján, miből finanszírozták az óvatos becslés szerint is több százezer forintba kerülő munkát, továbbá arra sem, hogy voltak, akik megjegyezték, miszerint a jegyző a saját hatáskörében nem rendelhet el ilyen nagyságrendű megbízást.

A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvében kerestünk a költségekre vonatkozó előterjesztést, de az elmúlt egy év dokumentumai között nem találtunk. Felhívtuk Juhász Gergelyt, a képviselő-testület pénzügyi bizottságának az elnökét, aki közölte: csak egymillió forintos értékhatár fölött szükséges képviselő-testületi döntés, s a szóban forgó munka az árajánlat szerint vélhetően ezen összeg alatt marad. Egyébiránt pedig ő maga sem tudott az intézkedésről addig, amíg a lakók meg nem keresték – tette hozzá.

Végül elértük dr. Pető Ernőt jegyzőt is, aki több állítást pontosított. Elmondta: az önkormányzat tulajdonát tetette rendbe, mégpedig azt, amit a bérlők több felszólítás ellenére sem gondoztak, noha ez a kötelezettségük lenne. A nyáron a képviselő-testület úgy döntött, hogy a továbbiakban is bérbe adja a parcellákat, ehhez kívánt most a hivatal tiszta helyzetet teremteni az áldatlan állapotok felszámolásával, s ezt a jövőben az érintettektől megköveteli.

A teljes kerítést nem építik vissza, ez a hír ilyen formában nem igaz. Egyetlen bérlő tett bejelentést, miszerint az út menti oldalon levettek egy hálót – ő sem távolította el amúgy a gazt –, s tudomása szerint ezt ennél az egyetlen parcellánál teszik vissza. Máshol pedig hol volt kerítés, hol nem, ami volt, annak nagy része is amortizálódott.

A munka költsége az önkormányzat éves költségvetésében szerepel, a karbantartási feladatok között. A város megtehetné azt is, hogy tovább hárítja a bérlőkre – zárta tájékoztatását a jegyző.