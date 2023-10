Lelketlenség 50 perce

Megdöbbentő új módi: átdobálják a kutyákat a gyöngyösi Ebrendészet kerítésén

Két ebet is a 2 méter magas kerítésen át hajítottak be a telep udvarára, az egyik meg is sérült.

A zuhanáskor megsérült kutya az Ebrendészet telepén Forrás: Ebrendészet Gyöngyös/Facebook

Csütörtök reggel az ebrendészeti telep udvarán találtak egy szuka kutyust, adta hírül az Ebrendészet Gyöngyös a közösségi oldalán. Közlésük szerint valószínűleg bedobták az ebet. Mint írják, érdekesség a történetben hogy a kutyában van csip, ami be is van regisztrálva. A megfelelő intézkedést megtették a "gazda" ellen, tette hozzá a gyöngyösi Ebrendészet. Ezzel azonban még nem ért véget a lelketlen "gazdák" kutyáinak aznapi tortúrája. – Nem is tudom mit mondjak már…. most találtunk még egy kutyát bedobva az ebrendészeti telep udvarára. Szuka kutyus, benne nincs csip, de egyértelműen köze van a reggel bedobott kutyához, nagyon örülnek egymásnak. Elgondolkozom, milyen alakok közt élünk, a reggeli kutyus meg is sérült, valószínűleg a földre érkezéskor, 2 métert zuhant. Nem találok szavakat – áll az említett közösségi oldalon.

