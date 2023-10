Energiatakarékosabb, korszerűbb lesz a településen a polgármesteri hivatal és a művelődési ház. Erre a célra több mint 219 millió forint európai uniós támogatást nyert az önkormányzat. Mint azt Nagy Sándor polgármestertől megtudtuk, a munkálatok elkezdődtek, azonban a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt csak késve folytatódhattak. A napokban azonban újabb lendületet kap a két nyertes projekt, mivel hozzáláttak a szakemberek a folytatáshoz. Az első ütemben a polgármesteri hivatal belső, korszerűsítési munkálataival végeztek. Új, energitakarékos fűtési és világítási rendszert építettek ki, nyílászárókat cseréltek, hamarosan pedig a külső munkálatok során új szigetelést kap az épület.

A hivatali teendőket a felújítás alatt a művelődési házban végzik, így egy ideig az épületet nem lehet a funkciójának megfelelően használni. Nagy Sándor tájékoztatása szerint ez főként a helyi civil szervezeteknek jelent némi kényelmetlenséget, akiktől elnézést és türelmet kért. Az elmúlt időszakban a művelődési ház tetőszerkezete is megújult, s itt is további energiatakarékossági munkákat terveznek. A két intézmény teljeskörű felújítása várhatóan jövő év végéig fejeződik be.

A fejlesztéssel kapcsolatban ma délután projektbemutatót tartottak a Várbükki úton, amelyen ismertették a kivitelezés részleteit, alakulását.

Elhangzott, a Nagyközségi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében „A recski Művelődési Ház és Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” elnevezéssel pályázatot nyújtott be, amely alapján 219,12 millió forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatásban részesült. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Az önkormányzat a 2021-2027-es fejlesztési időszakra vonatkozóan kiemelt feladatként határozta meg az önkormányzati épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elérését.

A megvalósításhoz a helyhatóság 2022. januárjában az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet, amely alapján 219,12 millió forint európai uniós támogatásban részesült.

A projekt célja a száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot előirányzó felújításainak és fejlesztéseinek megvalósítása, melyek a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják. A projektnek köszönhetően nem csak az épületek energetikai mutatói javulhatnak jelentősen, hanem a településkép megújításában, modernizálásában is előrelépés történhet.