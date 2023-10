Úgy vagyok az ősszel, ahogy Petőfi Sándor: „szép, mint mindig, énnekem”.

Bár az október első fele igencsak meleg volt, azért reggelente és esténként már érezni az őszi illatokat. Másabbak a fények, mint nyáron, helyenként köd lepi a tájat, és az éjszakák is egyre hosszabbak. Különös hangulata van ennek az időszaknak. Az indián nyarat és a hidegebb, esősebb napokat is szeretem. Minden évszaknak megvan a külön dekorációja nálunk. Néhány hete már tökök, falevelek díszítik a házunkat, és néhány égősor is gondoskodik róla, hogy igazán őszi hangulatunk legyen odabent is.

Hogy teljes legyen a kép, az évszak ízeit sem hagyjuk ki. A napokban megsütöttük az első adag gesztenyét, készült körtés muffin, a sütőtökök pedig a spejzben várják, hogy bekerüljenek a sütőbe. Dekorációstól, finom falatostól mind-mind olyan dolgok ezek, amik egy kis melegséget hoznak a stresszes, olykor szürke hétköznapokba. Mert hát valljuk be, a mókuskerék könnyen magával ragadja az embert. Hajlamosak vagyunk rohanni, aggodalmaskodni, és ha csak nem szállt meg végérvényesen minket a lelki béke, akkor könnyen adódhatnak szituációk, amikor idegesek lehetünk. Ezekre a legjobb ellenszer pedig szerintem, ha otthon barátságos, nyugodt légkör fogad minket. Nyafoghatunk is, hogy hidegebb van, de örülhetünk is az ősznek. Lássuk meg a szépségét: itt egy kis tök, ott egy kis koszorú, sül a gesztenye: kinek ne lenne jobb a kedve ezektől?

