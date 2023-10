Megvannak a vármegyei Príma Díj jelöltjei – osztotta meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Heves Vármegyei Szervezete közösségi oldalán.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) alapítója, korábbi elnöke Demján Sándor, 20 évvel ezelőtt megalapította a megyei Príma Díjat, ahol a megyei kulturális, tudományos és közéleti élet kiemelkedő képviselőinek méltó elismerése a helyi vállalkozói közösség összefogásával valósul meg. A díj rangját jól jelzi, hogy a hozzá kapcsolódó ünnepi estélyek, mindenhol a megyei közélet legrangosabb társadalmi eseményévé váltak, így Heves vármegyében is.

A szervezet elnökségének meggyőződése, hogy Heves vármegyében is szükség van a vállalkozói közösség összefogásával megvalósuló rangos elismerésre, ahol szűkebb hazánk életében kiemelkedő személyiségeit és közösségeit díjazzák. Ők azok, akik oly sokat tettek – és tesznek folyamatosan - megyénk szellemi, kulturális, művészeti, oktatási, művelődési, tudományos és sportéletének fejlesztéséért, a gazdasági-társadalmi környezetünk jobbá tételének segítéséért. Hisszük, hogy értékalkotó tevékenységük nélkül a vállalkozói környezet is szegényebb lenne, így nemes kötelességünk is munkájuk és erőfeszítéseik felkarolása, tevékenységük fókuszba állítása.

A 2023-as Heves vármegyei Príma Díj jelöltjei az alábbiak:

Magyar Sport kategóriában Szekrényes Zsolt, Varró Gabi Magyar Képzőművészet, Sipos Jenő Magyar Sajtó, Borics József Magyar Képzőművészet, Ürmös László Magyar Zeneművészet, Miller Lajos szintén Magyar Zeneművészet, Szeles Bálint Magyar Sport, Tóth Rebeka Magyar Népművészet és Közművelődés, míg Lovászné Juhász Rita Magyar Népművészet és Közművelődés kategóriában jelölt. A megnevezett kilenc jelöltből a tényleges három vármegyei Príma Díjazott kilétére a november 25-ei gála esten derül fény.

